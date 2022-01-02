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Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды

Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 02.01.2022

Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды

Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде предупредило о задержках в вылетах авиарейсов с курорта в российские города из-за перебоев в работе воздушной... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T23:29

2022-01-02T23:29

2022-01-02T23:29

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КАИР, 2 янв - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде предупредило о задержках в вылетах авиарейсов с курорта в российские города из-за перебоев в работе воздушной гавани, говорится в полученном РИА Новости сообщении."Актуальные сведения о времени отправления воздушных судов необходимо в обязательном порядке получать у представителей туроператоров и авиакомпаний", - подчеркнули в дипмиссии.В субботу на египетский курорт Хургада и близлежащий город Сафага обрушились град с молниями и ливнем. Ряд улиц города оказались затопленными, движение по ним было затруднено.

https://ria.ru/20211224/prazdniki-1765216356.html

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в мире, египет, хургада, новости - туризм, россия