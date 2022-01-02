https://ria.ru/20220102/review-1766028886.html

Почему критики в восторге от "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона

Почему критики в восторге от "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона - РИА Новости, 02.01.2022

Почему критики в восторге от "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона

В Сети появились рецензии на новый фильм Пола Томаса Андерсона "Лакричную пиццу". РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T12:49

2022-01-02T12:49

2022-01-02T12:49

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Сети появились рецензии на новый фильм Пола Томаса Андерсона "Лакричную пиццу". События фильма разворачиваются в 70-е годы. Главный герой картины — 15-летний школьник Гэри Валентайн, который мечтает стать актером. Он даже знаком с продюсером Джоном Питерсом, работавшим с Барброй Стрейзанд. А еще тинейджер влюбляется в 25-летнюю ассистентку фотографа Алану и приглашает ее на свидание. Девушка посмеивается над ним, но вскоре они становятся друзьями. Начинающего актера сыграл Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана, а ассистентку — Алана Хаим, выступающая вместе со своими родными сестрами в группе Haim. Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 92 процента. Это очень высокий показатель, он означает, что большинству журналистов, чьи отзывы учитывались при оценке, картина понравилась. Только 15 критиков из 190 работа Андерсона не впечатлила. "Как бы я хотел, чтобы фильмов, как этот было бы больше", — заявляет Джеймс Берардинелли из ReelViews. Он назвал ленту "милой и романтичной" и считает, что она причудлива, нешаблонна и никогда не становится приторной. "Лакричная пицца" не о вечной любви, а о юной. Андерсон передает лихорадочные чувства подростковой привязанности. Они мимолетны, но от этого не становятся менее реальны", — пишет Адам Грэм в рецензии для The Detroit News."Когда на экране появились титры, мне захотелось перемотать ленту назад и посмотреть фильм снова", — делится эмоциями Джонни Олексински из New York Post. Он в восторге от игры Купера Хоффмана, сценария, а также от работы голливудских звезд, которым в этой картине достались второстепенные роли."Это не столько фильм, сколько настроение", — считает Дана Стивенс из Slate. По мнению критика, можно придраться к тому, что темп ленты во второй части ощутимо замедляется, но благодаря очарованию молодых актеров ей сложно вспомнить хотя бы еще одну картину, в мире которой она бы хотела остаться подольше. Лучшим фильмом года ленту называет Кристи Лемир, пишущая для сайта RogerEbert.com. Она высоко оценила игру актеров, исполняющих главные роли. Хаим журналистка даже назвала кинозвездой. "Лакричная пицца" стартует в российском прокате 13 января.

https://ria.ru/20211228/review-1765658993.html

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пол томас андерсон, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть