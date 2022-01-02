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Религия
https://ria.ru/20220102/religiya-1766417343.html
Патриарха Феодора принудили к признанию раскола, заявили в РПЦ
Патриарха Феодора принудили к признанию раскола, заявили в РПЦ - РИА Новости, 02.01.2022
Патриарха Феодора принудили к признанию раскола, заявили в РПЦ
Патриарха Александрийского и вся Африки Феодора II, предположительно, принудили к признанию украинских раскольников, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:10
2022-01-02T13:10
религия
украина
африка
русская православная церковь
феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Патриарха Александрийского и вся Африки Феодора II, предположительно, принудили к признанию украинских раскольников, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 году патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. 29 декабря 2021 года синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке.Митрополит Иларион назвал теоретическим вопрос о том, могут ли в РПЦ исключить из состава новообразованного экзархата в Африке территории, возглавляемые иерархами Александрийской церкви, которые (если они) объявят о своем непризнании украинских раскольников.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона &gt;&gt;
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украина, африка, русская православная церковь, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
13:10 02.01.2022
 
Патриарха Феодора принудили к признанию раскола, заявили в РПЦ

Митрополит Иларион: патриарха Феодора принудили к признанию украинских раскольников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Патриарха Александрийского и вся Африки Феодора II, предположительно, принудили к признанию украинских раскольников, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В 2019 году патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. 29 декабря 2021 года синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке.
Митрополит Иларион назвал теоретическим вопрос о том, могут ли в РПЦ исключить из состава новообразованного экзархата в Африке территории, возглавляемые иерархами Александрийской церкви, которые (если они) объявят о своем непризнании украинских раскольников.
"Не думаю, что он сам склонился к признанию раскола. Полагаю, что его к этому принудили. Но не хочу говорить от его имени или гадать о причинах его решения", - сказал митрополит Иларион.
По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 10:10Религия
Митрополит Иларион: патриарх и папа обсудят, как христианам выживать
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
 
РелигияУкраинаАфрикаРусская православная церковьФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Митрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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