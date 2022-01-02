https://ria.ru/20220102/razgovor-1766437024.html

На Украине анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

На Украине анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена - РИА Новости, 02.01.2022

На Украине анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом состоится в воскресенье после 23.00 мск, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T18:34

2022-01-02T18:34

2022-01-02T20:16

в мире

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КИЕВ, 2 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом состоится в воскресенье после 23.00 мск, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров."Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22.00 по Киеву (23.00 мск)", - написал Никифоров в своем Facebook.Ранее Зеленский заявил, что в воскресенье планирует провести переговоры с главой США Джо Байденом, лидеры двух государств скоординируют шаги по достижению мира на Украине.

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

украина

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский