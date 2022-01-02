https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html

Французы заинтересовались новогодним обращением Путина

Французы восхитились новогодней речью Путина - РИА Новости, 02.01.2022

Французы заинтересовались новогодним обращением Путина

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T12:24

2022-01-02T12:24

2022-01-02T15:41

в мире

франция

владимир путин

джо байден

нато

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.Внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Путин небезосновательно делает подобные заявления."Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — отметил Omar Trecoul.Другие читатели выразили надежду, что Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на действия США и НАТО."НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — убеждена Yolanta.Один из пользователей попытался опровергнуть слова президента России о защите граждан, однако ему возразил другой читатель под ником PASCAL RENDU."Россияне сами голосуют за него. Модераторы должны удалять комментарии троллей", — заключил он.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html

https://ria.ru/20220101/sanktsii-1766341583.html

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в мире, франция, владимир путин, джо байден, нато, россия