https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html
Французы заинтересовались новогодним обращением Путина
Французы восхитились новогодней речью Путина - РИА Новости, 02.01.2022
Французы заинтересовались новогодним обращением Путина
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T12:24
2022-01-02T12:24
2022-01-02T15:41
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.Внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Путин небезосновательно делает подобные заявления."Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — отметил Omar Trecoul.Другие читатели выразили надежду, что Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на действия США и НАТО."НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — убеждена Yolanta.Один из пользователей попытался опровергнуть слова президента России о защите граждан, однако ему возразил другой читатель под ником PASCAL RENDU."Россияне сами голосуют за него. Модераторы должны удалять комментарии троллей", — заключил он.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, франция, владимир путин, джо байден, нато, россия
12:24 02.01.2022 (обновлено: 15:41 02.01.2022)
Французы восхитились новогодней речью Путина
Читатели Le Figaro восхитились вкладом Путина в защиту национальных интересов России
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.
Внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Путин небезосновательно делает подобные заявления.
"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <...> Во Франции об этом можно только мечтать", — считает Dany vda.
"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — отметил Omar Trecoul.
Другие читатели выразили надежду, что Джо Байден
воспримет всерьез предупреждения России об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на действия США
и НАТО
.
"НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — убеждена Yolanta.
"Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене <…> Полагаю, мой комментарий удалят, ведь он не соответствует мнению редакторов Le Figaro", — написал Latude.
Один из пользователей попытался опровергнуть слова президента России о защите граждан, однако ему возразил другой читатель под ником PASCAL RENDU.
"Россияне сами голосуют за него. Модераторы должны удалять комментарии троллей", — заключил он.
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной
. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.