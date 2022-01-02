Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html
Французы заинтересовались новогодним обращением Путина
Французы восхитились новогодней речью Путина - РИА Новости, 02.01.2022
Французы заинтересовались новогодним обращением Путина
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T12:24
2022-01-02T15:41
в мире
франция
владимир путин
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766318231_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_b9ecb6d958e27f51249f963715a0dc16.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.Внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Путин небезосновательно делает подобные заявления."Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — отметил Omar Trecoul.Другие читатели выразили надежду, что Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на действия США и НАТО."НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — убеждена Yolanta.Один из пользователей попытался опровергнуть слова президента России о защите граждан, однако ему возразил другой читатель под ником PASCAL RENDU."Россияне сами голосуют за него. Модераторы должны удалять комментарии троллей", — заключил он.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html
https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html
https://ria.ru/20220101/sanktsii-1766341583.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766318231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f5b7191c46ecdedbfa2ad5982bccd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, владимир путин, джо байден, нато, россия
12:24 02.01.2022 (обновлено: 15:41 02.01.2022)
 
Французы восхитились новогодней речью Путина

Читатели Le Figaro восхитились вкладом Путина в защиту национальных интересов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.
Внимание пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 11:55
Итальянское СМИ рассказало, как Путин застал врасплох Байдена
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Путин небезосновательно делает подобные заявления.

"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <...> Во Франции об этом можно только мечтать", — считает Dany vda.

"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — отметил Omar Trecoul.
Другие читатели выразили надежду, что Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на действия США и НАТО.
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 12:32
Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США
"НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — убеждена Yolanta.

"Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене <…> Полагаю, мой комментарий удалят, ведь он не соответствует мнению редакторов Le Figaro", — написал Latude.

Один из пользователей попытался опровергнуть слова президента России о защите граждан, однако ему возразил другой читатель под ником PASCAL RENDU.
"Россияне сами голосуют за него. Модераторы должны удалять комментарии троллей", — заключил он.
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 04:57
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
 
В миреФранцияВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В МВД назвали условия для аннулирования паспорта
01:28Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
Лента новостейМолния
В МВД назвали условия для аннулирования паспортаЗеленский заявил об особом характере отношений Украины и СШАЭксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями