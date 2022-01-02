11:37 02.01.2022 (обновлено: 13:27 02.01.2022)
В России сформируют перечень потенциально опасных объектов
Формирование перечня потенциально опасных объектов в России начнется в 2022 году
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" / Перейти в фотобанкТяньванская атомная электростанция, где будут сооружены новые энергоблоки российского дизайна
Тяньванская атомная электростанция, где будут сооружены новые энергоблоки российского дизайна
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В марте начнется формирование перечня всех потенциально опасных объектов на территории России — от химических производств и атомных электростанций до торговых центров. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. В России более десяти тысяч таких объектов, при этом 70 процентов из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый.
Обязательному учету подлежат объекты всех форм собственности, на которых расположены здания и сооружения повышенной опасности, а также объекты с одновременным пребыванием более пяти тысяч человек, например крупные торговые центры. В перечень, кроме того, войдут все вновь строящиеся потенциально опасные объекты.
Формирование и ведение перечня поручено МЧС. В документе отмечается, что оно должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, а также о коммерческой и иной охраняемой законом тайне.