https://ria.ru/20220102/proizvodstvo-1766412917.html

В России сформируют перечень потенциально опасных объектов

В России сформируют перечень потенциально опасных объектов - РИА Новости, 02.01.2022

В России сформируют перечень потенциально опасных объектов

В марте начнется формирование перечня всех потенциально опасных объектов на территории России — от химических производств и атомных электростанций до торговых... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:37

2022-01-02T11:37

2022-01-02T13:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В марте начнется формирование перечня всех потенциально опасных объектов на территории России — от химических производств и атомных электростанций до торговых центров. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. В России более десяти тысяч таких объектов, при этом 70 процентов из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый.Обязательному учету подлежат объекты всех форм собственности, на которых расположены здания и сооружения повышенной опасности, а также объекты с одновременным пребыванием более пяти тысяч человек, например крупные торговые центры. В перечень, кроме того, войдут все вновь строящиеся потенциально опасные объекты.Формирование и ведение перечня поручено МЧС. В документе отмечается, что оно должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, а также о коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/energetika-1766378133.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия