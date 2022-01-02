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Сокращенные на работе смогут выходить на пенсию досрочно
Сокращенные на работе смогут выходить на пенсию досрочно - РИА Новости, 02.01.2022
Сокращенные на работе смогут выходить на пенсию досрочно
С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:31
2022-01-02T04:52
общество
пенсия
москва
владимир путин
сергей собянин
пенсионный фонд рф
пенсии
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.Повышение страховых пенсийСтраховые пенсии по старости с 1 января выросли в России на 5,9%.Президент России Владимир Путин ранее в ходе большой пресс-конференции заявил, что индексация пенсий должна соответствовать уровню инфляции. По его словам, правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.Также с 1 января вступил в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС. Неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельском хозяйстве, при выезде за пределы сельской местности будет сохраняться выплата повышения.Рост пенсий в МосквеВ Москве минимальная пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года выросла до 21 193 рублей в месяц.Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.Доплату получают 2,1 миллиона москвичей. В последний раз пенсии в Москве повышали в январе 2021 года - на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей.Какие еще нововведения ждут пенсионеровС 1 января 2022 года также начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется.
https://ria.ru/20220101/yanvar-1764603660.html
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общество, пенсия, москва, владимир путин, сергей собянин, пенсионный фонд рф, пенсии, россия
02:31 02.01.2022 (обновлено: 04:52 02.01.2022)
 
Сокращенные на работе смогут выходить на пенсию досрочно

Сокращенные на работе россияне получили право выйти на пенсию досрочно

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтделение пенсионного фонда
Отделение пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отделение пенсионного фонда
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.
Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.

Повышение страховых пенсий

Страховые пенсии по старости с 1 января выросли в России на 5,9%.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе большой пресс-конференции заявил, что индексация пенсий должна соответствовать уровню инфляции. По его словам, правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.
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Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
Также с 1 января вступил в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС. Неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельском хозяйстве, при выезде за пределы сельской местности будет сохраняться выплата повышения.

Рост пенсий в Москве

В Москве минимальная пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года выросла до 21 193 рублей в месяц.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.

Доплату получают 2,1 миллиона москвичей. В последний раз пенсии в Москве повышали в январе 2021 года - на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей.
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Какие еще нововведения ждут пенсионеров

С 1 января 2022 года также начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется.
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