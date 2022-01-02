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Религия
https://ria.ru/20220102/prazdnost-1766171040.html
Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством
Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством - РИА Новости, 02.01.2022
Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством
Праздность порождает грехи, поэтому верующим стоит распланировать выходные дни, чтобы провести время с семьей и посетить церковь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T06:00
2022-01-02T13:35
религия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Праздность порождает грехи, поэтому верующим стоит распланировать выходные дни, чтобы провести время с семьей и посетить церковь, рассказал РИА Новости популярный блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский.По словам священника, в выходные человек может быть подвержен греху праздности, то есть ничегонеделания, и это большая проблема". "На фундаменте праздности строятся другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительный. Для христианина подобное состояние неприемлемо", — рассказал Островский.Поэтому он посоветовал распланировать время от Нового года до Рождества, ведь "если просто пустить все на самотек, это опять же спровоцирует праздность". "Во-первых, стоит подготовиться к Рождеству: прийти в храм на Рождественский сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время. Во-вторых — обязательно провести время с семьей, детьми — призываю всех к этому подвигу. Не нужно думать, что это просто: к работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино, лишь бы не было праздности", — заключил собеседник агентства.Ранее он рассказал РИА Новости, что верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему. При этом не стоит устраивать "флешмоб благочестия" в гостях, отказываясь от угощений. Вместе с тем священник предостерег от пьянства, которое "неприемлемо для христианина в любое время года".
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рождество христово
06:00 02.01.2022 (обновлено: 13:35 02.01.2022)
 
Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством

Праздность порождает грехи, предупредил священник Павел Островский

© Fotolia / Alexander PokusayИзображение мужчины, который лежит на диване перед телевизором
Изображение мужчины, который лежит на диване перед телевизором - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Fotolia / Alexander Pokusay
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Праздность порождает грехи, поэтому верующим стоит распланировать выходные дни, чтобы провести время с семьей и посетить церковь, рассказал РИА Новости популярный блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский.
По словам священника, в выходные человек может быть подвержен греху праздности, то есть ничегонеделания, и это большая проблема".
"На фундаменте праздности строятся другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительный. Для христианина подобное состояние неприемлемо", — рассказал Островский.
Поэтому он посоветовал распланировать время от Нового года до Рождества, ведь "если просто пустить все на самотек, это опять же спровоцирует праздность".
"Во-первых, стоит подготовиться к Рождеству: прийти в храм на Рождественский сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время. Во-вторых — обязательно провести время с семьей, детьми — призываю всех к этому подвигу. Не нужно думать, что это просто: к работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино, лишь бы не было праздности", — заключил собеседник агентства.
Ранее он рассказал РИА Новости, что верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему. При этом не стоит устраивать "флешмоб благочестия" в гостях, отказываясь от угощений. Вместе с тем священник предостерег от пьянства, которое "неприемлемо для христианина в любое время года".
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