https://ria.ru/20220102/prazdnost-1766171040.html

Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством

Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством - РИА Новости, 02.01.2022

Священник предостерег верующих от главной ошибки в неделю перед Рождеством

Праздность порождает грехи, поэтому верующим стоит распланировать выходные дни, чтобы провести время с семьей и посетить церковь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T06:00

2022-01-02T06:00

2022-01-02T13:35

религия

рождество христово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137543/63/1375436321_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_16154b65c9abe0997b1c87910b6bc03a.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Праздность порождает грехи, поэтому верующим стоит распланировать выходные дни, чтобы провести время с семьей и посетить церковь, рассказал РИА Новости популярный блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский.По словам священника, в выходные человек может быть подвержен греху праздности, то есть ничегонеделания, и это большая проблема". "На фундаменте праздности строятся другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительный. Для христианина подобное состояние неприемлемо", — рассказал Островский.Поэтому он посоветовал распланировать время от Нового года до Рождества, ведь "если просто пустить все на самотек, это опять же спровоцирует праздность". "Во-первых, стоит подготовиться к Рождеству: прийти в храм на Рождественский сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время. Во-вторых — обязательно провести время с семьей, детьми — призываю всех к этому подвигу. Не нужно думать, что это просто: к работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино, лишь бы не было праздности", — заключил собеседник агентства.Ранее он рассказал РИА Новости, что верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему. При этом не стоит устраивать "флешмоб благочестия" в гостях, отказываясь от угощений. Вместе с тем священник предостерег от пьянства, которое "неприемлемо для христианина в любое время года".

https://ria.ru/20211230/prazdnik-1766040814.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рождество христово