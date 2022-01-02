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В Оренбургской области загорелась церковь
В Оренбургской области загорелась церковь - РИА Новости, 02.01.2022
В Оренбургской области загорелась церковь
Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T22:32
2022-01-02T22:32
происшествия
оренбургская область
оренбургский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Сообщение о возгорании в здании Церкви Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая поступило 2 января в 20.10 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.Пострадавших и погибших нет.К тушению пожара привлечены 34 человека и 12 единиц техники. В настоящий момент работы по тушению продолжаются.
https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html
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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:32 02.01.2022
 
В Оренбургской области загорелась церковь

Пожар вспыхнул в церкви в Оренбургской области, возгорание локализовали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной части
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Сообщение о возгорании в здании Церкви Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая поступило 2 января в 20.10 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.
"По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение внутри купольного помещения церкви. Также огнём затронута и кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших нет.
К тушению пожара привлечены 34 человека и 12 единиц техники. В настоящий момент работы по тушению продолжаются.
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ПроисшествияОренбургская областьОренбургский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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