https://ria.ru/20220102/pozhar-1766447041.html

В Оренбургской области загорелась церковь

В Оренбургской области загорелась церковь - РИА Новости, 02.01.2022

В Оренбургской области загорелась церковь

Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T22:32

2022-01-02T22:32

2022-01-02T22:32

происшествия

оренбургская область

оренбургский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Сообщение о возгорании в здании Церкви Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая поступило 2 января в 20.10 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.Пострадавших и погибших нет.К тушению пожара привлечены 34 человека и 12 единиц техники. В настоящий момент работы по тушению продолжаются.

https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html

оренбургская область

оренбургский район

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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)