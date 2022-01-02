https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html

В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими

В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими - РИА Новости, 02.01.2022

В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Московской области после пожара с тремя погибшими, среди которых двое детей, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T22:04

2022-01-02T22:04

2022-01-02T22:04

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Московской области после пожара с тремя погибшими, среди которых двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, еще двое - взрослый и ребенок - пострадали, по данному факту прокуратура проводит проверку."Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара трёх человек, двое из которых дети (ч.3 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 2 января вечером при тушении пожара в частном доме в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура были обнаружены тела мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения соответственно. Кроме этого, в присутствии бригады "скорой" скончался мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766370613.html

https://ria.ru/20211216/chelyabinsk-1763971035.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия