https://ria.ru/20220102/pozhar-1766444987.html
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 02.01.2022
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, еще двое - взрослый и ребенок - пострадали, по данному факту прокуратура проводит РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T21:31
2022-01-02T21:31
2022-01-02T21:31
происшествия
московская область (подмосковье)
шатура
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, еще двое - взрослый и ребенок - пострадали, по данному факту прокуратура проводит проверку, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.По предварительным данным, 2 января в частном доме в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура произошёл пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Ещё один взрослый и ребенок пострадали."Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Шатуре, в котором погибли три человека, в том числе двое детей... В ходе проверки, проведение которой поручено Шатурской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220102/pozhar-1766423030.html
московская область (подмосковье)
шатура
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происшествия, московская область (подмосковье), шатура
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области