https://ria.ru/20220102/pozhar-1766423030.html

В Петербурге два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме

В Петербурге два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме - РИА Новости, 02.01.2022

В Петербурге два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге, всего эвакуировано 50 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:13

2022-01-02T15:13

2022-01-02T17:18

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге, всего эвакуировано 50 человек, сообщает городское ГУМЧС.Пожар произошел днем в воскресенье в девятиэтажном доме на улице Нахимова."В результате возгорания в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Нахимова пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, оба пострадавших госпитализированы в больницу. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В ходе тушения возгорания были эвакуированы 50 человек, еще 31 житель дома был спасен.В 14.15 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение.Как сообщает ГУП "Пассажиравтотранс", в связи с пожаром на улице Нахимова был оперативно выделен автобус для временного размещения жителей.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766369493.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)