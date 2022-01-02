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В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом - РИА Новости, 02.01.2022
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
Трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров в городе Сухой Лог Свердловской области, два человека пострадали, сообщает в воскресенье ГУМЧС по... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:00
2022-01-02T04:00
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров в городе Сухой Лог Свердловской области, два человека пострадали, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону."В 22.30 (20.30 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Милицейской в городе Сухой Лог. На площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и четыре квартиры в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома - деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек. При пожаре пострадали два человека - с симптомами легкого отравления продуктами горения они отправлены в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении.Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, девять единиц спецтехники, уточняет ведомство.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область
04:00 02.01.2022
 
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом

При пожаре в трехэтажном жилом доме в Свердловской области пострадали два человека

© МЧС РФ Главное управление по Свердловской областиПожар в Сухом Логе, Свердловская область
Пожар в Сухом Логе, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© МЧС РФ Главное управление по Свердловской области
Пожар в Сухом Логе, Свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров в городе Сухой Лог Свердловской области, два человека пострадали, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
"В 22.30 (20.30 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Милицейской в городе Сухой Лог. На площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и четыре квартиры в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома - деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек. При пожаре пострадали два человека - с симптомами легкого отравления продуктами горения они отправлены в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 15:06
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, девять единиц спецтехники, уточняет ведомство.
 
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