https://ria.ru/20220102/pozhar-1766399666.html
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом - РИА Новости, 02.01.2022
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
Трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров в городе Сухой Лог Свердловской области, два человека пострадали, сообщает в воскресенье ГУМЧС по... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:00
2022-01-02T04:00
2022-01-02T04:00
происшествия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766399640_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e32d784442c9c3abcb953ab5f2a89d8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров в городе Сухой Лог Свердловской области, два человека пострадали, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону."В 22.30 (20.30 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Милицейской в городе Сухой Лог. На площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и четыре квартиры в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома - деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек. При пожаре пострадали два человека - с симптомами легкого отравления продуктами горения они отправлены в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении.Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, девять единиц спецтехники, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766370613.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766399640_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_8fc67363289da326a33186a82ac64246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
При пожаре в трехэтажном жилом доме в Свердловской области пострадали два человека