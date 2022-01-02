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Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде
Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде - РИА Новости, 02.01.2022
Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде
В Москве на следующей неделе ожидаются морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T20:41
2022-01-02T21:33
общество
снегопад в москве
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидаются морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, первый день января в Центральной России был теплым, но уже в воскресенье температура вернулась к климатической норме."Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус пяти-десяти. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", — рассказал синоптик.По его словам, среда ознаменуется штормовым ненастьем.Он уточнил, что дневная температура повысится до минус двух — плюс трех. Атмосферное давление рухнет на самое дно барической пропасти, до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы."В четверг немного подморозит, образуется гололедица, а в пятницу, 7 января, в дневные часы в тылу циклона в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7-12", — добавил метеоролог.В субботу холод усилится до минус 14-19, но уже в воскресенье температура поднимется на несколько градусов, заключил Тишковец.
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общество, снегопад в москве, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
20:41 02.01.2022 (обновлено: 21:33 02.01.2022)
 
Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде

Сотрудник Центра "Фобос" Тишковец: снегопад со штормовым ветром придет в Москву в среду

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снег в Москве
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидаются морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, первый день января в Центральной России был теплым, но уже в воскресенье температура вернулась к климатической норме.
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"Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус пяти-десяти. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", — рассказал синоптик.
По его словам, среда ознаменуется штормовым ненастьем.

"Москву атакует очень активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров, что составляет 25 процентов месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений: до 15-20 метров в секунду. Видимость уменьшится до одного километра и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 сантиметров. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию. Скорее всего, не обойдется без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП", — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что дневная температура повысится до минус двух — плюс трех. Атмосферное давление рухнет на самое дно барической пропасти, до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы.
"В четверг немного подморозит, образуется гололедица, а в пятницу, 7 января, в дневные часы в тылу циклона в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7-12", — добавил метеоролог.
В субботу холод усилится до минус 14-19, но уже в воскресенье температура поднимется на несколько градусов, заключил Тишковец.
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ОбществоСнегопад в МосквеМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогода
 
 
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