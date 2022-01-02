https://ria.ru/20220102/pogoda-1766442823.html

Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде

Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде - РИА Новости, 02.01.2022

Москвичей предупредили о морозе и сильном снегопаде

В Москве на следующей неделе ожидаются морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T20:41

2022-01-02T20:41

2022-01-02T21:33

общество

снегопад в москве

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидаются морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, первый день января в Центральной России был теплым, но уже в воскресенье температура вернулась к климатической норме."Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус пяти-десяти. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", — рассказал синоптик.По его словам, среда ознаменуется штормовым ненастьем.Он уточнил, что дневная температура повысится до минус двух — плюс трех. Атмосферное давление рухнет на самое дно барической пропасти, до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы."В четверг немного подморозит, образуется гололедица, а в пятницу, 7 января, в дневные часы в тылу циклона в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7-12", — добавил метеоролог.В субботу холод усилится до минус 14-19, но уже в воскресенье температура поднимется на несколько градусов, заключил Тишковец.

https://ria.ru/20220102/pogoda-1766441239.html

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общество, снегопад в москве, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода