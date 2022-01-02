Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве

Синоптик Тишковец: весна в Москве наступит преждевременно
До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.
До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.
Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.
Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.
Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.
Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.
После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.
После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.
В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.
В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.
До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.
До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.
К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.
К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.
Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.
Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.
С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.
С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.
В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.
Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.
На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.
На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.
До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.
Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.
Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.
После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.
В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.
До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.
К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.
Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.
С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.
В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.
На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.