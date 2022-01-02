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Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве
Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве - РИА Новости, 02.01.2022
Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве
Температура в феврале в Москве прогнозируется на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов, начало метеорологической весны... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T20:12
2022-01-02T20:12
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Температура в феврале в Москве прогнозируется на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов, начало метеорологической весны может быть преждевременным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные оценки показывают - "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов. Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, будет преждевременным.
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общество, москва, евгений тишковец
20:12 02.01.2022
 
Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве

Синоптик Тишковец: весна в Москве наступит преждевременно

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Температура в феврале в Москве прогнозируется на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов, начало метеорологической весны может быть преждевременным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные оценки показывают - "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов. Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, будет преждевременным.
От ростовых кукол к ростокинским "умкам": как менялась новогодняя Москва
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.

Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год
1 из 12

До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.

Новогодняя елка в Московском Кремле
2 из 12

Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Лев Устинов / Перейти в фотобанк

Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.

Новогодние праздники в Москве
3 из 12

Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.

© РИА Новости / Лев Устинов
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© РИА Новости / Галина Киселева / Перейти в фотобанк

После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.

Фабрика елочных украшений
4 из 12

После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.

© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.

В дни новогодних праздников на пешеходной улице Старый Арбат
5 из 12

В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.

Новогодние праздники в Москве
6 из 12

До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.

Предновогодняя Москва.
7 из 12

К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.

Предновогодняя Москва
8 из 12

Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.

Молодые люди у здания ГУМа в центре Москвы.
9 из 12

С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Праздничное украшение Москвы к Новому году
10 из 12

В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

Праздничное украшение Москвы к Новому году
11 из 12

Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.

Праздничное украшение Москвы к Новому году
12 из 12

На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 12

До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Первая публичная елка на территории Москвы появилась в 50-х годах XIX века в здании Благородного собрания в Охотном ряду (современный Дом Союзов). В его стенах дворяне, купцы и промышленники каждый год устраивали благотворительные новогодние концерты для детей. В пятидесятые в Москве появляются праздничные традиции, известные горожанам и сегодня. На Соборной площади устанавливают главную елку страны, здание Манежа становится местом для проведения новогодних концертов и ярмарок, а уличные украшения начинают приобретать новую форму.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Задолго до того, как новогодний образ Москвы изменили гирлянды и световые инсталляции, городские украшения были более чем скромными. До середины XIX века новогодние игрушки были недешевым удовольствием, поэтому для украшения города использовались картонные и деревянные фигурки, фрукты и сладости. О праздничной иллюминации в годы, когда электричество было редким и дорогим, не приходилось и мечтать. Гирлянды, которым сегодня москвичи даже не удивляются, стали частью праздничного оформления только в конце XIX века.

© РИА Новости / Лев Устинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

После революции 1917 года елка почти на 20 лет исчезла с улиц новогодней Москвы по идеологическим соображениям. Возвращение главного символа Нового года состоялось только в 1935 году. К тому моменту советские мастера поднаторели в создании игрушек из стекла, и в артелях возобновили выпуск елочных шаров и фигурок.

© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в фотобанк
5 из 12

В 50-е под елками в домах москвичей и на центральных улицах стали появляться фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На праздничных ярмарках появились ряженые герои зимних сказок, растяжки с флажками и плакаты, поздравляющие горожан и туристов с праздниками.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

До конца XX века единой концепции новогоднего оформления Москвы как таковой не существовало. Елки устанавливали на главных площадях и проспектах города, там же развешивали гирлянды. Праздничной подсветкой освещались только центральные улицы. Первые разработки в области светодизайна столицы, в том числе ее праздничного оформления, датируются началом 80-х годов. Их дальнейшее развитие прервало начало перестройки.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
7 из 12

К своему современному зимнему облику Москва постепенно стала приходить в начале нулевых. До масштабной праздничной иллюминации было еще далеко, но улицы уже украшали переливающимися баннерами, на фасадах зданий развешивали елочные шары и световые ленты, а у входов в магазины и рестораны ставили ростовые фигуры сказочных персонажей. А некоторые магазины устраивали в своих витринах эффектные инсталляции.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
8 из 12

Спустя еще несколько лет городские украшения стали приобретать экспериментальные формы. На улицах Москвы "выросли" сказочные леса, искрящиеся неоном и огнями, бульвары обрели особенный праздничный облик благодаря тематическому оформлению. Тогда же завоевали популярность искусственные елки. Благодаря развивающимся инженерным и световым технологиям они стали выше, объемнее и ярче и ничем не уступали настоящим.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
9 из 12

С начала десятых годов в центре новогодней Москвы не осталось ни одного бульвара, не украшенного в праздничной стилистике. Каждый год город радует туристов и горожан обилием ярмарочных площадок, светом гирлянд и необычными инсталляциями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В этом году к рождественским и новогодним праздникам специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. Сегодня для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Площади, улицы, парки и скверы по всему городу в этом году украсили более тысячи елей. Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Самые большие ели установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
12 из 12

На то, как будет выглядеть современный город зимой, влияют и сами жители. Так, в прошлом году москвичи настояли на возврате инсталляции "Полярные медведи" в Ростокино. Впервые конструкция, изображающая медвежонка Умку и его маму-медведицу, появилась на севере столицы четыре года назад. Инсталляция сразу полюбилась горожанам и в первые же выходные арт-объект побил рекорды посещаемости. В 2019 году медведи переехали – их установили на набережной в Парке Горького, однако затем жители Ростокина обратились к столичным властям с просьбой вернуть конструкцию к акведуку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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