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Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве

Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве - РИА Новости, 02.01.2022

Синоптик пообещал преждевременную весну в Москве

Температура в феврале в Москве прогнозируется на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов, начало метеорологической весны... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T20:12

2022-01-02T20:12

2022-01-02T20:12

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Температура в феврале в Москве прогнозируется на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов, начало метеорологической весны может быть преждевременным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные оценки показывают - "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов. Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, будет преждевременным.

москва

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общество, москва, евгений тишковец