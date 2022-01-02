В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

До 1700 года в Москве, как и по всей России, Новый год отмечали в День знаний – 1 сентября. Многовековую традицию изменил Петр I, подписав в 1699 году два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. В тот же год на центральных улицах Москвы впервые появились первые неброские украшения – елочные, сосновые и можжевеловые ветки. В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. Празднование Нового года длилось семь дней. Все это время горожане поздравляли друг друга, жгли костры в порожних бочках на улицах и посещали торговые ярмарки.