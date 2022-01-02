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СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента
СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента - РИА Новости, 02.01.2022
СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента
Ямайка депортирует на родину гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, который является подозреваемым по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза,... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:50
2022-01-02T02:50
в мире
сша
ямайка
гаити
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ямайка депортирует на родину гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, который является подозреваемым по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, отказав в запросе островного государства о его экстрадиции, сообщила газета Jamaica Gleaner.Ранее глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия сообщал, что власти Ямайки готовятся к экстрадиции Паласиоса в Гаити. Бывший солдат колумбийской армии Паласиос после убийства Моиза находился в бегах в течение трех месяцев. В октябре 2021 года он был задержан на Ямайке управлением местной полиции по борьбе с организованной преступностью из-за нарушения миграционных правил. Сообщалось, что власти Гаити активировали в его отношении красный формуляр Интерпола - там его считают ключевым фигурантом дела об убийстве Моиза среди наемников из Колумбии.Как отметила газета, суд на Ямайке постановил, что Паласиос должен быть депортирован в Колумбию 3 января. Сообщается, что власти Гаити пытались добиться его экстрадиции, однако прокуратура Ямайки отклонила запросы.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html
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в мире, сша, ямайка, гаити, жовенель моиз
02:50 02.01.2022
 
СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента

Jamaica Gleaner: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента Моиза

© AP Photo / Joseph OdelynГильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ямайка депортирует на родину гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, который является подозреваемым по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, отказав в запросе островного государства о его экстрадиции, сообщила газета Jamaica Gleaner.
Ранее глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия сообщал, что власти Ямайки готовятся к экстрадиции Паласиоса в Гаити. Бывший солдат колумбийской армии Паласиос после убийства Моиза находился в бегах в течение трех месяцев. В октябре 2021 года он был задержан на Ямайке управлением местной полиции по борьбе с организованной преступностью из-за нарушения миграционных правил. Сообщалось, что власти Гаити активировали в его отношении красный формуляр Интерпола - там его считают ключевым фигурантом дела об убийстве Моиза среди наемников из Колумбии.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Биография Жовенеля Моиза
Как отметила газета, суд на Ямайке постановил, что Паласиос должен быть депортирован в Колумбию 3 января. Сообщается, что власти Гаити пытались добиться его экстрадиции, однако прокуратура Ямайки отклонила запросы.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Умер один из подозреваемых в убийстве президента Гаити
 
В миреСШАЯмайкаГаитиЖовенель Моиз
 
 
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