https://ria.ru/20220102/podozrevaemyy-1766398817.html

СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента

СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента - РИА Новости, 02.01.2022

СМИ: Ямайка не выдаст Гаити подозреваемого в убийстве президента

Ямайка депортирует на родину гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, который является подозреваемым по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза,... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T02:50

2022-01-02T02:50

2022-01-02T02:50

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ямайка

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ямайка депортирует на родину гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, который является подозреваемым по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, отказав в запросе островного государства о его экстрадиции, сообщила газета Jamaica Gleaner.Ранее глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия сообщал, что власти Ямайки готовятся к экстрадиции Паласиоса в Гаити. Бывший солдат колумбийской армии Паласиос после убийства Моиза находился в бегах в течение трех месяцев. В октябре 2021 года он был задержан на Ямайке управлением местной полиции по борьбе с организованной преступностью из-за нарушения миграционных правил. Сообщалось, что власти Гаити активировали в его отношении красный формуляр Интерпола - там его считают ключевым фигурантом дела об убийстве Моиза среди наемников из Колумбии.Как отметила газета, суд на Ямайке постановил, что Паласиос должен быть депортирован в Колумбию 3 января. Сообщается, что власти Гаити пытались добиться его экстрадиции, однако прокуратура Ямайки отклонила запросы.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.

https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html

https://ria.ru/20211118/gaiti-1759569899.html

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ямайка

гаити

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в мире, сша, ямайка, гаити, жовенель моиз