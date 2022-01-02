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За новогодние подарки придется заплатить. Еще раз
Россиянам напомнили о налогах на новогодние подарки - РИА Новости, 02.01.2022
За новогодние подарки придется заплатить. Еще раз
В некоторых случаях подарки облагаются налогом в 13 процентов, рассказала в интервью РБК старший партнер коллегии адвокатов "Адамова и партнеры" Ирина Адамова. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:35
2022-01-02T12:55
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В некоторых случаях подарки облагаются налогом в 13 процентов, рассказала в интервью РБК старший партнер коллегии адвокатов "Адамова и партнеры" Ирина Адамова.По ее словам, если гражданин не состоит с дарителем в родственных отношениях, то налогом будет облагаться объект, подлежащий регистрации, например недвижимое имущество или транспортное средство.Если же подарок дарит организация, то она обязана зафиксировать передачу документально, уточнил специальный советник по налоговым вопросам КА Pen &amp; Paper Андрей Локис.Когда же дарителями выступают родственники или члены семьи, то презенты освобождаются от НДФЛ.Кроме того, не облагаются налогом и подарки в денежной и натуральной формах от физических лиц — за исключением тех случаев, когда подаренные деньги представляют собой оплату товаров, работ или услуг.С января россияне, хранящие на банковских вкладах более миллиона рублей, будут обязаны платить налог с процентного дохода.
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общество
09:35 02.01.2022 (обновлено: 12:55 02.01.2022)
 
Россиянам напомнили о налогах на новогодние подарки

Юрист Адамова: некоторые подарки облагаются налогом в 13%

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Fotolia / ganzo12
Новогодние подарки под елкой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В некоторых случаях подарки облагаются налогом в 13 процентов, рассказала в интервью РБК старший партнер коллегии адвокатов "Адамова и партнеры" Ирина Адамова.
По ее словам, если гражданин не состоит с дарителем в родственных отношениях, то налогом будет облагаться объект, подлежащий регистрации, например недвижимое имущество или транспортное средство.
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Если же подарок дарит организация, то она обязана зафиксировать передачу документально, уточнил специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

"Договор дарения с сотрудником оформляется, если стоимость подарков превышает три тысячи рублей <…> В случае превышения организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ с суммы, которая превысила четыре тысячи рублей", — пояснил он.

Когда же дарителями выступают родственники или члены семьи, то презенты освобождаются от НДФЛ.
Кроме того, не облагаются налогом и подарки в денежной и натуральной формах от физических лиц — за исключением тех случаев, когда подаренные деньги представляют собой оплату товаров, работ или услуг.
С января россияне, хранящие на банковских вкладах более миллиона рублей, будут обязаны платить налог с процентного дохода.
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