04:56 02.01.2022 (обновлено: 05:11 02.01.2022)
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Неизвестный пересек заграждения в провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Южной Кореи и КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Южной Кореи и КНДР
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея.
Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (15.20 мск) субботы. Данные о его личности не сообщаются.
"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересек военную демаркационную линию (фактическая граница с КНДР – ред.) и сбежал на Север", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи, о судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР с 4 октября восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи, включая военные линии.
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