Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220102/pobeg-1766400878.html
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР - РИА Новости, 02.01.2022
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:56
2022-01-02T05:11
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c6b7bbf8cde1dfdc8d4dfe13fba88d9.jpg
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея.Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (15.20 мск) субботы. Данные о его личности не сообщаются.В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи, о судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР с 4 октября восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи, включая военные линии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/granitsa-1586315386.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b91dc277aa357c34326db7b97e409cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), южная корея
04:56 02.01.2022 (обновлено: 05:11 02.01.2022)
 
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Неизвестный пересек заграждения в провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Южной Кореи и КНДР
Граница Южной Кореи и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Южной Кореи и КНДР
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея.
Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (15.20 мск) субботы. Данные о его личности не сообщаются.
"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересек военную демаркационную линию (фактическая граница с КНДР – ред.) и сбежал на Север", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи, о судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР с 4 октября восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи, включая военные линии.
Люди на границе Северной и Южной Кореи. 26 июля 2020 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 18:14
Экс-гимнаст из КНДР перепрыгнул трехметровый забор и попал в Южную Корею
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
20:57Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Лента новостейМолния
Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и СШАЭксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведямиБолее тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции