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Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР - РИА Новости, 02.01.2022

Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:56

2022-01-02T04:56

2022-01-02T05:11

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея.Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (15.20 мск) субботы. Данные о его личности не сообщаются.В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи, о судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР с 4 октября восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи, включая военные линии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/granitsa-1586315386.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), южная корея