https://ria.ru/20220102/pensiya-1766410698.html

Простые и понятные способы увеличить пенсию

Экономист назвала два способа увеличить пенсию - РИА Новости, 02.01.2022

Простые и понятные способы увеличить пенсию

Увеличить пенсию помогут более поздний выход на нее и монетизация льгот, рассказала в беседе с ura.ru профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:55

2022-01-02T10:55

2022-01-02T21:44

общество

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Увеличить пенсию помогут более поздний выход на нее и монетизация льгот, рассказала в беседе с ura.ru профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова."Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов", — сказала она.Второй способ — отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат. Таким образом можно прибавить к пенсии около полутора тысяч рублей в месяц, считает экономист.Помимо этого, Финогенова рекомендовала "иметь белую зарплату", чтобы накопить больше индивидуальных пенсионных баллов.Ранее стало известно, что с 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.

https://ria.ru/20220101/yanvar-1764603660.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова