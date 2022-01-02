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Простые и понятные способы увеличить пенсию
Экономист назвала два способа увеличить пенсию - РИА Новости, 02.01.2022
Простые и понятные способы увеличить пенсию
Увеличить пенсию помогут более поздний выход на нее и монетизация льгот, рассказала в беседе с ura.ru профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:55
2022-01-02T21:44
общество
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Увеличить пенсию помогут более поздний выход на нее и монетизация льгот, рассказала в беседе с ura.ru профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова."Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов", — сказала она.Второй способ — отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат. Таким образом можно прибавить к пенсии около полутора тысяч рублей в месяц, считает экономист.Помимо этого, Финогенова рекомендовала "иметь белую зарплату", чтобы накопить больше индивидуальных пенсионных баллов.Ранее стало известно, что с 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
10:55 02.01.2022 (обновлено: 21:44 02.01.2022)
 
Экономист назвала два способа увеличить пенсию

Экономист Финогенова посоветовала увеличивать пенсию с помощью монетизации льгот

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Увеличить пенсию помогут более поздний выход на нее и монетизация льгот, рассказала в беседе с ura.ru профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов", — сказала она.
Второй способ — отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат. Таким образом можно прибавить к пенсии около полутора тысяч рублей в месяц, считает экономист.
Помимо этого, Финогенова рекомендовала "иметь белую зарплату", чтобы накопить больше индивидуальных пенсионных баллов.
Ранее стало известно, что с 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияЮлия Финогенова
 
 
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