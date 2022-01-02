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Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области
Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области - РИА Новости, 02.01.2022
Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области
Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T19:02
2022-01-02T19:02
2022-01-02T20:43
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа.Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту смерти трех мужчин в частном доме на улице Набережной в Старой Таволжанке, которые, предварительно, отравились угарным газом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:02 02.01.2022 (обновлено: 20:43 02.01.2022)
Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области
Три человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме в Самарской области