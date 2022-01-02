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Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области

Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области - РИА Новости, 02.01.2022

Три человека насмерть отравились угарным газом в Самарской области

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T19:02

2022-01-02T19:02

2022-01-02T20:43

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА/САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа.Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту смерти трех мужчин в частном доме на улице Набережной в Старой Таволжанке, которые, предварительно, отравились угарным газом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211230/vzryv-1766208668.html

самарская область

россия

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия