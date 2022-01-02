https://ria.ru/20220102/orden-1766399507.html

Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена

Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена - РИА Новости, 02.01.2022

Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена

Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T03:49

2022-01-02T03:49

2022-01-02T03:49

культура

великобритания

джеймс бонд

культура

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга - "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Интересно, что литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/kreyg-1751612697.html

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великобритания, джеймс бонд, культура