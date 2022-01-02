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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220102/orden-1766399507.html
Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена
Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена - РИА Новости, 02.01.2022
Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена
Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T03:49
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культура
великобритания
джеймс бонд
культура
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга - "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Интересно, что литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
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великобритания, джеймс бонд, культура
03:49 02.01.2022
 
Сыгравший Джеймса Бонда актер удостоился британского ордена

Сыгравший Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг удостоился британского рыцарского ордена

© AP Photo / Andrew Medichini Дэниел Крейг
Дэниел Крейг - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Дэниел Крейг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.
Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга - "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Интересно, что литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.
Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
Адмирал сэр Тони Радакин и актер Дэниел Крейг - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября 2021, 12:59
Дэниел Крейг получил звание агента 007 в ВМФ Великобритании
 
КультураВеликобританияДжеймс БондКультура
 
 
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