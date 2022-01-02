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Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации

Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 02.01.2022

Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T22:25

2022-01-02T22:25

2022-01-02T22:25

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он.Отмечается, что при снайперском обстреле, произведенном террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, терроризм, сирия, россия