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В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления
В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления - РИА Новости, 02.01.2022
В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления
Андерс Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, и желающий выйти из тюрьмы по УДО, все еще может РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:41
2022-01-02T16:41
в мире
приговор по делу "норвежского стрелка"
норвегия
осло
андерс брейвик
утейа
телемарк
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Андерс Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, и желающий выйти из тюрьмы по УДО, все еще может совершить новое преступление, сообщает норвежская газета Dagsavisen со ссылкой на прокуратуру."По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что все еще существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление", - приводит газета слова государственного прокурора Хульды Карлсдоттир.Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.В ноябре агентство NTB передавало, что суд в норвежской провинции Телемарк принял решение о том, что вопрос об условно-досрочном освобождении террориста №1 в стране Андерса Брейвика, устроившего теракты в 2011 году, будет рассмотрен в здании тюрьмы, а не в суде.В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
https://ria.ru/20210827/breyvik-1747547951.html
норвегия
осло
утейа
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в мире, приговор по делу "норвежского стрелка", норвегия, осло, андерс брейвик, утейа, телемарк
16:41 02.01.2022
 
В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления

Прокуратура Норвегии: осужденный за теракт Брейвик может совершить новое преступление

© AFP 2021 / NTB Scanpix/Lise AaserudТеррорист Андерс Брейвик в Апелляционном суде Боргартинга в Норвегии
Террорист Андерс Брейвик в Апелляционном суде Боргартинга в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / NTB Scanpix/Lise Aaserud
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Андерс Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, и желающий выйти из тюрьмы по УДО, все еще может совершить новое преступление, сообщает норвежская газета Dagsavisen со ссылкой на прокуратуру.
"По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что все еще существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление", - приводит газета слова государственного прокурора Хульды Карлсдоттир.
Подозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа 2021, 16:13
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвика
Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.
В ноябре агентство NTB передавало, что суд в норвежской провинции Телемарк принял решение о том, что вопрос об условно-досрочном освобождении террориста №1 в стране Андерса Брейвика, устроившего теракты в 2011 году, будет рассмотрен в здании тюрьмы, а не в суде.
В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
 
В миреПриговор по делу "норвежского стрелка"НорвегияОслоАндерс БрейвикУтейаТелемарк
 
 
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