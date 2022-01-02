12:43 02.01.2022 (обновлено: 22:08 02.01.2022)
Эксперт считает заявления Финляндии о вступлении в НАТО риторикой
Эксперт РСМД Тимофеев счел заявление Финляндии о вступлении в НАТО традиционной риторикой
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Заявления властей Финляндии о возможном присоединении к НАТО не стоит воспринимать всерьез, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Так он прокомментировал слова премьер-министра Санны Марин и президента Саули Ниинистё о том, что Финляндия по-прежнему вправе подать заявку на вступление в альянс.
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"Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет", — сказал эксперт.
Однако, добавил Тимофеев, есть мнение, что членство в альянсе поможет Финляндии стать полноценной частью сообщества безопасности. Но, с другой стороны, это резко ухудшит отношения с Россией и проблемы безопасности будут только усугублены, считает он.
"Я думаю, что пока это риторика, она не новая. Я не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать", — заключил эксперт.
Россия постоянно выражает обеспокоенность перспективой дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам свои предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения НАТО на восток. Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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