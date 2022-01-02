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Муфтий рассказал о предрассудках среди мусульман по поводу Нового года
Муфтий рассказал о предрассудках среди мусульман по поводу Нового года - РИА Новости, 02.01.2022
Муфтий рассказал о предрассудках среди мусульман по поводу Нового года
Празднование нового года и участие детей в ёлках не делает мусульман изменниками веры, рассказал РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T07:00
2022-01-02T07:00
2022-01-02T07:00
религия
альбир крганов
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Празднование нового года и участие детей в ёлках не делает мусульман изменниками веры, рассказал РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов“По этому поводу есть четкие разъяснения как в России, так и за рубежом, они известны мусульманам. Новый год - светский праздник нашей страны, он в календаре многие годы, и мусульмане, радуясь в этот день со всем миром, не изменяют своему мировоззрению и своей вере. Они всё понимают и остаются такими же мусульманами, как до праздника и после праздника”, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли детям из мусульманских семей участвовать в новогодних елках.Муфтий отметил, что этот вопрос волнует многих верующих. “Из года в год, сколько я помню за 30 лет духовного служения, повторяют вопросы: можно ли, нельзя ли, что, как”, - пояснил он.Тем не менее, попытки радикалов представить общую с представителями других религий радость от встречи Нового года как отход от веры, неправильны, считает Крганов: “это неправильно, и так делать нельзя”.
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альбир крганов, россия
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Празднование нового года и участие детей в ёлках не делает мусульман изменниками веры, рассказал РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России
(ДСМР) муфтий Альбир Крганов
“По этому поводу есть четкие разъяснения как в России, так и за рубежом, они известны мусульманам. Новый год - светский праздник нашей страны, он в календаре многие годы, и мусульмане, радуясь в этот день со всем миром, не изменяют своему мировоззрению и своей вере. Они всё понимают и остаются такими же мусульманами, как до праздника и после праздника”, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли детям из мусульманских семей участвовать в новогодних елках.
Муфтий отметил, что этот вопрос волнует многих верующих. “Из года в год, сколько я помню за 30 лет духовного служения, повторяют вопросы: можно ли, нельзя ли, что, как”, - пояснил он.
Тем не менее, попытки радикалов представить общую с представителями других религий радость от встречи Нового года как отход от веры, неправильны, считает Крганов: “это неправильно, и так делать нельзя”.