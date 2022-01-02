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Москвичи в Новый год израсходовали более трех миллионов кубометров воды
Москвичи в Новый год израсходовали более трех миллионов кубометров воды - РИА Новости, 02.01.2022
Москвичи в Новый год израсходовали более трех миллионов кубометров воды
В новогоднюю ночь москвичи израсходовали 3 миллиона 47 тысяч кубических метров воды, сообщил журналистам в воскресенье начальник Центрального диспетчерского... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T12:52
2022-01-02T12:52
общество
мосводоканал
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 янв. В новогоднюю ночь москвичи израсходовали 3 миллиона 47 тысяч кубических метров воды, сообщил журналистам в воскресенье начальник Центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин.Он отметил, что система водоснабжения сработала без сбоев, внештатных ситуаций на сетях в праздничную ночь не зафиксировано."Уникальность новогодней ночи для "Мосводоканала" состоит в том, что Москва от режима максимального водопотребления переходит к минимальному за очень короткое время. До полуночи хозяйки готовят, а с боем курантов все садятся за стол, краны закрываются, водопотребление падает. Так, 31 декабря показатели по городу составили 3 миллиона 47 тысяч кубометров воды, а уже 1 января - 2 миллиона 278 тысяч метров кубических, то есть на 25% ниже. Рекордсменом был 1995 год, когда в Москве израсходовали 7,5 миллиона кубометров воды", - пояснил Фомушкин.Он добавил, что объемы водопотребления по Москве ежегодно падают на 2-3% за счет внедрения "Мосводоканалом" современных технологий, модернизации системы водоснабжения, оперативного реагирования на утечки и их своевременное предотвращение. Также, по словам Фомушкина, горожане более экономно относятся к расходу воды, используют современные бытовые приборы и следят за счетчиками."Новогодние праздники мы проходим спокойно благодаря заблаговременной подготовительной работе, на всех объектах есть дежурные, в город выведены дополнительные аварийные бригады - 75 штук. Они занимаются плановыми работами, но в любой момент готовы выехать на ликвидацию аварийной ситуации", - заключил Фомушкин.
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общество, мосводоканал, москва, городское хозяйство москвы
12:52 02.01.2022
 
Москвичи в Новый год израсходовали более трех миллионов кубометров воды

МВК: в новогоднюю ночь москвичи израсходовали более трех миллионов кубометров воды

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Водопроводный кран
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МОСКВА, 2 янв. В новогоднюю ночь москвичи израсходовали 3 миллиона 47 тысяч кубических метров воды, сообщил журналистам в воскресенье начальник Центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин.
Он отметил, что система водоснабжения сработала без сбоев, внештатных ситуаций на сетях в праздничную ночь не зафиксировано.
"Уникальность новогодней ночи для "Мосводоканала" состоит в том, что Москва от режима максимального водопотребления переходит к минимальному за очень короткое время. До полуночи хозяйки готовят, а с боем курантов все садятся за стол, краны закрываются, водопотребление падает. Так, 31 декабря показатели по городу составили 3 миллиона 47 тысяч кубометров воды, а уже 1 января - 2 миллиона 278 тысяч метров кубических, то есть на 25% ниже. Рекордсменом был 1995 год, когда в Москве израсходовали 7,5 миллиона кубометров воды", - пояснил Фомушкин.
Он добавил, что объемы водопотребления по Москве ежегодно падают на 2-3% за счет внедрения "Мосводоканалом" современных технологий, модернизации системы водоснабжения, оперативного реагирования на утечки и их своевременное предотвращение. Также, по словам Фомушкина, горожане более экономно относятся к расходу воды, используют современные бытовые приборы и следят за счетчиками.
"Новогодние праздники мы проходим спокойно благодаря заблаговременной подготовительной работе, на всех объектах есть дежурные, в город выведены дополнительные аварийные бригады - 75 штук. Они занимаются плановыми работами, но в любой момент готовы выехать на ликвидацию аварийной ситуации", - заключил Фомушкин.
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Вчера, 14:25Новый год — 2022
Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
 
ОбществоМосводоканалМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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