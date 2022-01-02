https://ria.ru/20220102/moskva-1766411962.html
В Москве стартовала акция по утилизации деревьев "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция по утилизации деревьев "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2022
В Москве стартовала акция по утилизации деревьев "Елочный круговорот"
В Москве стартовала ежегодная акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:20
2022-01-02T11:20
2022-01-02T11:20
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве стартовала ежегодная акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - отметил Бирюков.Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан."Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Месторасположение пунктов определяется путем голосования на портале "Активный гражданин", приемка деревьев осуществляется бесплатно", - подчеркнул заместитель мэра столицы.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений."Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - уточнил Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве стартовала акция по утилизации деревьев "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция по утилизации новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
В Москве
стартовала ежегодная акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан.
"Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Месторасположение пунктов определяется путем голосования на портале "Активный гражданин", приемка деревьев осуществляется бесплатно", - подчеркнул заместитель мэра столицы.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.
"Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - уточнил Бирюков.