https://ria.ru/20220102/moldaviya-1766406320.html

Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии

Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии - РИА Новости, 02.01.2022

Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии

Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день неясны, потому что европейская интеграция застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T09:19

2022-01-02T09:19

2022-01-02T17:30

молдавия

евросоюз

газпром

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КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день неясны, потому что европейская интеграция застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают серьезные ошибки, считает политический аналитик Корнелий Чуря.По его словам, выделить значительное достижение в молдавской политике за 2021 год очень сложно, поскольку больших успехов не было, но аналитик рад, что власти все же смогли продлить контракт с "Газпромом". Однозначным провалом он называет развитие обещанных реформ, оказавшихся "возвращением к старому авторитаризму в мягкой форме"."Ключевым событием в политике Молдавии можно назвать апрельское решение Конституционного суда о роспуске парламента, которое позволило провести досрочные выборы. Начало всего этого — криминальное решение КС, полностью проигнорировавшее существование парламентского большинства, — определило дальнейшее решение развития Молдавии, после этого власти уже не могут говорить о честности, о реформах, это однозначно путь в никуда", — заявил Чуря.Он подчеркнул, что если власть и дальше будет совершать ошибки, то народ будет готовиться к протестам. В этом случае многое зависит и от оппозиции, которая может "разогреть" общество и устроить "горячую политическую весну".

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/moldaviya-1765799723.html

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молдавия, евросоюз, газпром