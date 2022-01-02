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Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии
Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии - РИА Новости, 02.01.2022
Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии
Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день неясны, потому что европейская интеграция застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:19
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молдавия
евросоюз
газпром
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КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день неясны, потому что европейская интеграция застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают серьезные ошибки, считает политический аналитик Корнелий Чуря.По его словам, выделить значительное достижение в молдавской политике за 2021 год очень сложно, поскольку больших успехов не было, но аналитик рад, что власти все же смогли продлить контракт с "Газпромом". Однозначным провалом он называет развитие обещанных реформ, оказавшихся "возвращением к старому авторитаризму в мягкой форме"."Ключевым событием в политике Молдавии можно назвать апрельское решение Конституционного суда о роспуске парламента, которое позволило провести досрочные выборы. Начало всего этого — криминальное решение КС, полностью проигнорировавшее существование парламентского большинства, — определило дальнейшее решение развития Молдавии, после этого власти уже не могут говорить о честности, о реформах, это однозначно путь в никуда", — заявил Чуря.Он подчеркнул, что если власть и дальше будет совершать ошибки, то народ будет готовиться к протестам. В этом случае многое зависит и от оппозиции, которая может "разогреть" общество и устроить "горячую политическую весну".
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молдавия, евросоюз, газпром
09:19 02.01.2022 (обновлено: 17:30 02.01.2022)
 
Эксперт рассказал о политических перспективах Молдавии

Эксперт Корнелий Чуря: евроинтеграция Молдавии застопорилась, а другого пути развития нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день неясны, потому что европейская интеграция застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают серьезные ошибки, считает политический аналитик Корнелий Чуря.

"Политические перспективы Молдавии неясны, европейская интеграция застопорилась, а другого направления развития у Молдавии нет, поэтому политическая нестабильность на фоне экономических проблем приводит к отрицательной оценке всего, что происходит в стране", — сказал Чуря РИА Новости, подводя итоги прошедшего политического года.

По его словам, выделить значительное достижение в молдавской политике за 2021 год очень сложно, поскольку больших успехов не было, но аналитик рад, что власти все же смогли продлить контракт с "Газпромом". Однозначным провалом он называет развитие обещанных реформ, оказавшихся "возвращением к старому авторитаризму в мягкой форме".
"Ключевым событием в политике Молдавии можно назвать апрельское решение Конституционного суда о роспуске парламента, которое позволило провести досрочные выборы. Начало всего этого — криминальное решение КС, полностью проигнорировавшее существование парламентского большинства, — определило дальнейшее решение развития Молдавии, после этого власти уже не могут говорить о честности, о реформах, это однозначно путь в никуда", — заявил Чуря.
Он подчеркнул, что если власть и дальше будет совершать ошибки, то народ будет готовиться к протестам. В этом случае многое зависит и от оппозиции, которая может "разогреть" общество и устроить "горячую политическую весну".
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