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В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих
В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих - РИА Новости, 02.01.2022
В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих
Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов Амстердаме, передает... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T18:00
2022-01-02T18:00
2022-01-02T21:09
распространение коронавируса
в мире
амстердам
нидерланды
коронавирус covid-19
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АМСТЕРДАМ, 2 янв - РИА Новости. Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.Ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19 из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия. Это предусматривало ограничение числа участников до 3,5 тысячи. Однако организаторы заявили, что ожидают участия 25 тысяч человек и намерены пройти шествием через весь город.По меньшей мере один участник протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме пострадал после того, как полицейские использовали служебных собак против протестующих, сообщает портал NL Times.Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, нидерланды, коронавирус covid-19
18:00 02.01.2022 (обновлено: 21:09 02.01.2022)
В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих
Стычки между полицией и демонстрантами произошли на антиковидных протестах в Амстердаме
АМСТЕРДАМ, 2 янв - РИА Новости. Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19 из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия. Это предусматривало ограничение числа участников до 3,5 тысячи. Однако организаторы заявили, что ожидают участия 25 тысяч человек и намерены пройти шествием через весь город.
По меньшей мере один участник протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме пострадал после того, как полицейские использовали служебных собак против протестующих, сообщает портал NL Times
.
Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.
Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.