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https://ria.ru/20220102/mirotvorets-1766447652.html
Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.01.2022
Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", написал в... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T22:49
2022-01-02T23:57
в мире
украина
оон
юнисеф
совет безопасности оон
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 2 янв — РИА Новости. Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", написал в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Так, в составляемый порталом список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, попала 13-летняя писательница Фаина Савенкова из Луганска. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя Генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личную информацию несовершеннолетних срочно удалили с "Миротворца", а сам ресурс заблокировали. Копию письма она направила в ЮНИСЕФ.Как отметил Полянский, Савенкова оказалась не единственным ребенком из Донбасса в базе данных "Миротвроца". Полянский сообщил, что на сайт попал также ее ровесник, родители которого переехали в регион.Он подчеркнул, что Россия будет требовать "конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины".По мнению Полянского, "нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности)" на Украине.Пресс-служба ЮНИСЕФ уже несколько недель игнорирует запросы РИА Новости о том, когда специалист фонда встретится с Савенковой.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом".
https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html
https://ria.ru/20211222/polyanskiy-1765006691.html
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в мире, украина, оон, юнисеф, совет безопасности оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, дмитрий полянский, антониу гутерреш, сайт "миротворец", ситуация в днр и лнр, россия
22:49 02.01.2022 (обновлено: 23:57 02.01.2022)
 
Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"

Зампостпреда Полянский призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН
Читать ria.ru в
ООН, 2 янв — РИА Новости. Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", написал в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Так, в составляемый порталом список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, попала 13-летняя писательница Фаина Савенкова из Луганска. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя Генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личную информацию несовершеннолетних срочно удалили с "Миротворца", а сам ресурс заблокировали. Копию письма она направила в ЮНИСЕФ.
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Как отметил Полянский, Савенкова оказалась не единственным ребенком из Донбасса в базе данных "Миротвроца". Полянский сообщил, что на сайт попал также ее ровесник, родители которого переехали в регион.
"Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. Таким образом, наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения", — указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия будет требовать "конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины".
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По мнению Полянского, "нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности)" на Украине.
Пресс-служба ЮНИСЕФ уже несколько недель игнорирует запросы РИА Новости о том, когда специалист фонда встретится с Савенковой.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом".
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В миреУкраинаООНЮНИСЕФСовет Безопасности ООНДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕДмитрий ПолянскийАнтониу Гутеррешсайт "Миротворец"Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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