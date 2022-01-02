https://ria.ru/20220102/mirotvorets-1766447652.html

Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"

Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.01.2022

Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"

Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", написал в... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T22:49

2022-01-02T22:49

2022-01-02T23:57

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ООН, 2 янв — РИА Новости. Москва потребует от ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", написал в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Так, в составляемый порталом список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, попала 13-летняя писательница Фаина Савенкова из Луганска. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя Генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личную информацию несовершеннолетних срочно удалили с "Миротворца", а сам ресурс заблокировали. Копию письма она направила в ЮНИСЕФ.Как отметил Полянский, Савенкова оказалась не единственным ребенком из Донбасса в базе данных "Миротвроца". Полянский сообщил, что на сайт попал также ее ровесник, родители которого переехали в регион.Он подчеркнул, что Россия будет требовать "конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины".По мнению Полянского, "нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности)" на Украине.Пресс-служба ЮНИСЕФ уже несколько недель игнорирует запросы РИА Новости о том, когда специалист фонда встретится с Савенковой.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом".

https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html

https://ria.ru/20211222/polyanskiy-1765006691.html

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763028847.html

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