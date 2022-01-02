https://ria.ru/20220102/ministr-1766403009.html

У министра обороны Украины нашли "бронелифчик"

"Бронелифчик надел?": в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины - РИА Новости, 02.01.2022

У министра обороны Украины нашли "бронелифчик"

Украинские пользователи обратили внимание на странный внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T07:15

2022-01-02T07:15

2022-01-02T16:38

в мире

владимир зеленский

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

алексей резников

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские пользователи обратили внимание на странный внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского в Facebook.Первого января Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. Эта новость сопровождалась совместной фотографией Зеленского, Галушкина, Резникова и других чиновников.На снимке можно увидеть, что глава Минобороны Украины одет в плохо сидящий костюм. Некоторых пользователей в комментариях это смутило."А кто этот в с трудом застегнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — задался вопросом Per Asperas."Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — написал Игорь Политов."А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно", — отметил Володимир Островський."Не устали комментарии удалять?" — заметила Полина Кравцова."Думаете, поможет?" — прокомментировал назначение Галушкина Игорь Руденко.

https://ria.ru/20200901/savchenko-1576590638.html

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в мире, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, алексей резников