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У министра обороны Украины нашли "бронелифчик"
"Бронелифчик надел?": в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины - РИА Новости, 02.01.2022
У министра обороны Украины нашли "бронелифчик"
Украинские пользователи обратили внимание на странный внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T07:15
2022-01-02T16:38
в мире
владимир зеленский
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
алексей резников
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские пользователи обратили внимание на странный внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского в Facebook.Первого января Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. Эта новость сопровождалась совместной фотографией Зеленского, Галушкина, Резникова и других чиновников.На снимке можно увидеть, что глава Минобороны Украины одет в плохо сидящий костюм. Некоторых пользователей в комментариях это смутило."А кто этот в с трудом застегнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — задался вопросом Per Asperas."Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — написал Игорь Политов."А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно", — отметил Володимир Островський."Не устали комментарии удалять?" — заметила Полина Кравцова."Думаете, поможет?" — прокомментировал назначение Галушкина Игорь Руденко.
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в мире, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, алексей резников
07:15 02.01.2022 (обновлено: 16:38 02.01.2022)
 
"Бронелифчик надел?": в Сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины

Украинские пользователи раскритиковали внешний министра обороны страны Резникова

© Офис Президента УкраиныМинистр обороны Украины Алексей Резников (крайний справа)
Министр обороны Украины Алексей Резников (крайний справа)
© Офис Президента Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников (крайний справа)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские пользователи обратили внимание на странный внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского в Facebook.
Первого января Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. Эта новость сопровождалась совместной фотографией Зеленского, Галушкина, Резникова и других чиновников.
На снимке можно увидеть, что глава Минобороны Украины одет в плохо сидящий костюм. Некоторых пользователей в комментариях это смутило.
"А кто этот в с трудом застегнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — задался вопросом Per Asperas.
"Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — написал Игорь Политов.
"А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно", — отметил Володимир Островський.
"Не устали комментарии удалять?" — заметила Полина Кравцова.
"Думаете, поможет?" — прокомментировал назначение Галушкина Игорь Руденко.
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В миреВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныАлексей Резников
 
 
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