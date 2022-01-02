14:38 02.01.2022 (обновлено: 14:48 02.01.2022)
В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления
Около 18 тысяч жителей Верхней Салды в Свердловской области остались без отопления
Батарея . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее региональное ГУМЧС информировало, что в воскресенье из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда в Свердловской области - 135 муниципальных жилых домов и 11 социально-значимых объектов.
"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с приостановлением подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в 51 жилом доме микрорайона "Ботанический" Чкаловского административного района Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в субботу вечером оказалась повреждена тепломагистраль "Екатеринбургской тепловой компании" в районе дома №33 на улице Родонитовая в Екатеринбурге. Ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома на улицах Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.
Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов, трех школ, двух медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия. Ориентировочный срок устранения аварии – до 20.00 (18.00 мск) 2 января.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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