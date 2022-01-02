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В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления

В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления - РИА Новости, 02.01.2022

В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления

Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T14:38

2022-01-02T14:38

2022-01-02T14:48

происшествия

энгельс

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карл маркс

жкх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области.Ранее региональное ГУМЧС информировало, что в воскресенье из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда в Свердловской области - 135 муниципальных жилых домов и 11 социально-значимых объектов.По имеющейся информации, в субботу вечером оказалась повреждена тепломагистраль "Екатеринбургской тепловой компании" в районе дома №33 на улице Родонитовая в Екатеринбурге. Ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома на улицах Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов, трех школ, двух медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия. Ориентировочный срок устранения аварии – до 20.00 (18.00 мск) 2 января.В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766114785.html

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верхняя салда

восточный

екатеринбург

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