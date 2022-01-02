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В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления
В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления - РИА Новости, 02.01.2022
В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления
Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T14:38
2022-01-02T14:48
происшествия
энгельс
верхняя салда
карл маркс
жкх
восточный
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области.Ранее региональное ГУМЧС информировало, что в воскресенье из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда в Свердловской области - 135 муниципальных жилых домов и 11 социально-значимых объектов.По имеющейся информации, в субботу вечером оказалась повреждена тепломагистраль "Екатеринбургской тепловой компании" в районе дома №33 на улице Родонитовая в Екатеринбурге. Ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома на улицах Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов, трех школ, двух медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия. Ориентировочный срок устранения аварии – до 20.00 (18.00 мск) 2 января.В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766114785.html
энгельс
верхняя салда
восточный
екатеринбург
свердловская область
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происшествия, энгельс, верхняя салда, карл маркс, жкх, восточный, екатеринбург, свердловская область
14:38 02.01.2022 (обновлено: 14:48 02.01.2022)
 
В Свердловской области около 18 тысяч человек остались без отопления

Около 18 тысяч жителей Верхней Салды в Свердловской области остались без отопления

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления и горячей воды в Екатеринбурге из-за аварии, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее региональное ГУМЧС информировало, что в воскресенье из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда в Свердловской области - 135 муниципальных жилых домов и 11 социально-значимых объектов.
"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с приостановлением подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в 51 жилом доме микрорайона "Ботанический" Чкаловского административного района Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в субботу вечером оказалась повреждена тепломагистраль "Екатеринбургской тепловой компании" в районе дома №33 на улице Родонитовая в Екатеринбурге. Ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение 51 многоквартирного дома на улицах Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая, а также по Тбилисскому бульвару.
Также ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение двух детских садов, трех школ, двух медучреждений. В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия. Ориентировочный срок устранения аварии – до 20.00 (18.00 мск) 2 января.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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ПроисшествияЭнгельсВерхняя СалдаКарл МарксЖКХвосточныйЕкатеринбургСвердловская область
 
 
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