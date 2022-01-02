Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220102/mchs-1766418581.html
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 02.01.2022
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Пожар в частном доме произошел в ночь на воскресенье в Каменском районе Пензенской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:30
2022-01-02T14:36
происшествия
пензенская область
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме произошел в ночь на воскресенье в Каменском районе Пензенской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Обгорели стены и потолок на первом этаже на площади 60 квадратных метров в кирпичном одноэтажном доме с мансардой в селе Кевдо-Мельситово. Обнаружены двое погибших: женщины 1955 и 1959 годов рождения", - сказали в пресс-службе.Специалисты выясняют причину пожара, добавили в главке.Как отмечает областное управление СК РФ, следователи проводят проверку по факту гибели хозяйки дома и ее младшей сестры при пожаре, который, по предварительным данным, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.Ранее МЧС информировало, что в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе погибли два человека.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766370613.html
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_880db52ecfad427008ccaad816c36940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
13:30 02.01.2022 (обновлено: 14:36 02.01.2022)
 
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС РФ
МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МЧС РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме произошел в ночь на воскресенье в Каменском районе Пензенской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Обгорели стены и потолок на первом этаже на площади 60 квадратных метров в кирпичном одноэтажном доме с мансардой в селе Кевдо-Мельситово. Обнаружены двое погибших: женщины 1955 и 1959 годов рождения", - сказали в пресс-службе.
Специалисты выясняют причину пожара, добавили в главке.
Как отмечает областное управление СК РФ, следователи проводят проверку по факту гибели хозяйки дома и ее младшей сестры при пожаре, который, по предварительным данным, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.
Ранее МЧС информировало, что в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе погибли два человека.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 15:06
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
 
ПроисшествияПензенская областьПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Зеленский заявил, что обсудил с Байденом вопрос сохранения мира в Европе
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
20:57Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Лента новостейМолния
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом вопрос сохранения мира в ЕвропеЭксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведямиБолее тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции