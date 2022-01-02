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В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме

В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 02.01.2022

В Пензенской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар в частном доме произошел в ночь на воскресенье в Каменском районе Пензенской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:30

2022-01-02T13:30

2022-01-02T14:36

происшествия

пензенская область

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме произошел в ночь на воскресенье в Каменском районе Пензенской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Обгорели стены и потолок на первом этаже на площади 60 квадратных метров в кирпичном одноэтажном доме с мансардой в селе Кевдо-Мельситово. Обнаружены двое погибших: женщины 1955 и 1959 годов рождения", - сказали в пресс-службе.Специалисты выясняют причину пожара, добавили в главке.Как отмечает областное управление СК РФ, следователи проводят проверку по факту гибели хозяйки дома и ее младшей сестры при пожаре, который, по предварительным данным, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.Ранее МЧС информировало, что в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе погибли два человека.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766370613.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье