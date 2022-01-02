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В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах
В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах - РИА Новости, 02.01.2022
В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах
Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал директор департамента... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:11
2022-01-02T13:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
ринат еникеев
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев."Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен) до 1,5 тысячи рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать до 5 тысяч рублей. Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей", - сказал он.При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, ринат еникеев, россия
13:11 02.01.2022
 
В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах

В МЧС напомнили о штрафах до пяти тысяч рублей за запуск пиротехники в неположенных местах

© Depositphotos / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.com
Фейерверк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев.
"Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен) до 1,5 тысячи рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать до 5 тысяч рублей. Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей", - сказал он.
При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.
Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годРинат ЕникеевРоссия
 
 
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