https://ria.ru/20220102/mchs-1766417504.html

В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах

В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах - РИА Новости, 02.01.2022

В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах

Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал директор департамента... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:11

2022-01-02T13:11

2022-01-02T13:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

ринат еникеев

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев."Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен) до 1,5 тысячи рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать до 5 тысяч рублей. Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей", - сказал он.При этом Еникеев отметил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.

https://ria.ru/20220102/mchs-1766416242.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, ринат еникеев, россия