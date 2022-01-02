https://ria.ru/20220102/mchs-1766416242.html
Спасатели дали советы, как избежать обморожения в холода
Спасатели дали советы, как избежать обморожения в холода - РИА Новости, 02.01.2022
Спасатели дали советы, как избежать обморожения в холода
МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T12:50
2022-01-02T12:50
2022-01-02T12:50
общество
зима (время года)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению."Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более 1,5 часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в свой ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C."Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе", - поясняет МЧС.
https://ria.ru/20211229/voditel-1765953534.html
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общество, зима (время года), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели дали советы, как избежать обморожения в холода
Спасатели не рекомендуют пользоваться увлажняющими кремами и губной помадой в морозы
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС
рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению.
"Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.
Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более 1,5 часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.
Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в свой ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C.
"Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе", - поясняет МЧС
.