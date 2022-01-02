https://ria.ru/20220102/mchs-1766409975.html

МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников

МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников - РИА Новости, 02.01.2022

МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников

МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:41

2022-01-02T10:41

2022-01-02T11:04

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В зимний период для разведки обстановки на водоемах используют беспилотные летательные аппараты: с высоты специалисты могут оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега, увидев проталины, открытое течение, и максимально быстро заметить нарушения и вовремя прийти на помощь. Картинка с камер беспилотника передается специалисту в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.По данным МЧС, под конец 2021 года под лед водоемов в России провалились и не смогли выбраться более 30 человек. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах выхода на лед. За нарушение требований безопасности и пребывание на льду в неустановленных местах в конце ноября - начале декабря были оштрафованы более сотни человек.В ведомстве предупредили, что лед на водоемах непрочен до наступления устойчивых морозов. Кроме того, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем – на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.Если вы оказались в ледяной воде, советуют спасатели, постарайтесь накатом заползти на льдину, опершись локтями. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги – продолжайте ползти или перекатываться. На берегу нужно, по возможности, согреться горячим чаем, переодеться в теплую одежду. О помощи нужно звонить спасателям по телефону экстренных служб "112".

https://ria.ru/20211204/mchs-1762142912.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия