https://ria.ru/20220102/mchs-1766409975.html
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников - РИА Новости, 02.01.2022
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников
МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:41
2022-01-02T10:41
2022-01-02T11:04
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В зимний период для разведки обстановки на водоемах используют беспилотные летательные аппараты: с высоты специалисты могут оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега, увидев проталины, открытое течение, и максимально быстро заметить нарушения и вовремя прийти на помощь. Картинка с камер беспилотника передается специалисту в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.По данным МЧС, под конец 2021 года под лед водоемов в России провалились и не смогли выбраться более 30 человек. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах выхода на лед. За нарушение требований безопасности и пребывание на льду в неустановленных местах в конце ноября - начале декабря были оштрафованы более сотни человек.В ведомстве предупредили, что лед на водоемах непрочен до наступления устойчивых морозов. Кроме того, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем – на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.Если вы оказались в ледяной воде, советуют спасатели, постарайтесь накатом заползти на льдину, опершись локтями. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги – продолжайте ползти или перекатываться. На берегу нужно, по возможности, согреться горячим чаем, переодеться в теплую одежду. О помощи нужно звонить спасателям по телефону экстренных служб "112".
https://ria.ru/20211204/mchs-1762142912.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:41 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников
МЧС оценит толщину льда на водоемах в России с помощью беспилотников
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС
России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В зимний период для разведки обстановки на водоемах используют беспилотные летательные аппараты: с высоты специалисты могут оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега, увидев проталины, открытое течение, и максимально быстро заметить нарушения и вовремя прийти на помощь. Картинка с камер беспилотника передается специалисту в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, под конец 2021 года под лед водоемов в России провалились и не смогли выбраться более 30 человек. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах выхода на лед. За нарушение требований безопасности и пребывание на льду в неустановленных местах в конце ноября - начале декабря были оштрафованы более сотни человек.
В ведомстве предупредили, что лед на водоемах непрочен до наступления устойчивых морозов. Кроме того, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем – на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.
Если вы оказались в ледяной воде, советуют спасатели, постарайтесь накатом заползти на льдину, опершись локтями. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги – продолжайте ползти или перекатываться. На берегу нужно, по возможности, согреться горячим чаем, переодеться в теплую одежду. О помощи нужно звонить спасателям по телефону экстренных служб "112".