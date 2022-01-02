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МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников - РИА Новости, 02.01.2022
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников
МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:41
2022-01-02T11:04
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В зимний период для разведки обстановки на водоемах используют беспилотные летательные аппараты: с высоты специалисты могут оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега, увидев проталины, открытое течение, и максимально быстро заметить нарушения и вовремя прийти на помощь. Картинка с камер беспилотника передается специалисту в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.По данным МЧС, под конец 2021 года под лед водоемов в России провалились и не смогли выбраться более 30 человек. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах выхода на лед. За нарушение требований безопасности и пребывание на льду в неустановленных местах в конце ноября - начале декабря были оштрафованы более сотни человек.В ведомстве предупредили, что лед на водоемах непрочен до наступления устойчивых морозов. Кроме того, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем – на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.Если вы оказались в ледяной воде, советуют спасатели, постарайтесь накатом заползти на льдину, опершись локтями. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги – продолжайте ползти или перекатываться. На берегу нужно, по возможности, согреться горячим чаем, переодеться в теплую одежду. О помощи нужно звонить спасателям по телефону экстренных служб "112".
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:41 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
 
МЧС оценит толщину льда на водоемах с помощью беспилотников

МЧС оценит толщину льда на водоемах в России с помощью беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Лед на озере Байкал
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. МЧС России намерено с помощью беспилотных летательных аппаратов исследовать толщину льда на водоемах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В зимний период для разведки обстановки на водоемах используют беспилотные летательные аппараты: с высоты специалисты могут оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега, увидев проталины, открытое течение, и максимально быстро заметить нарушения и вовремя прийти на помощь. Картинка с камер беспилотника передается специалисту в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, под конец 2021 года под лед водоемов в России провалились и не смогли выбраться более 30 человек. Все трагические случаи произошли в несанкционированных местах выхода на лед. За нарушение требований безопасности и пребывание на льду в неустановленных местах в конце ноября - начале декабря были оштрафованы более сотни человек.
В ведомстве предупредили, что лед на водоемах непрочен до наступления устойчивых морозов. Кроме того, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем – на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.
Если вы оказались в ледяной воде, советуют спасатели, постарайтесь накатом заползти на льдину, опершись локтями. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги – продолжайте ползти или перекатываться. На берегу нужно, по возможности, согреться горячим чаем, переодеться в теплую одежду. О помощи нужно звонить спасателям по телефону экстренных служб "112".
Прозрачный лёд - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
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В МЧС назвали безопасную толщину льда на водоемах
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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