https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413861.html
В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19
В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022
В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19
За сутки в России подтверждены 811 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 310 518, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:53
2022-01-02T11:53
2022-01-02T12:02
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 811 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 310 518, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 811 смертей… За весь период по России умерли 310 518 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 41.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:53 02.01.2022 (обновлено: 12:02 02.01.2022)
В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19
За сутки в России зафиксировали 811 смертей от COVID-19