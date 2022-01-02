https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413861.html

В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19

В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022

В России за сутки зафиксировали 811 смертей от COVID-19

За сутки в России подтверждены 811 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 310 518, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:53

2022-01-02T11:53

2022-01-02T12:02

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 811 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 310 518, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 811 смертей… За весь период по России умерли 310 518 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 41.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/altshteyn-1766363181.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19