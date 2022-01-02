https://ria.ru/20220102/konstitutsiya-1766443793.html
Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции - РИА Новости, 02.01.2022
Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Более тысячи предложений поступило к проекту новой конституции Белоруссии в рамках всенародного обсуждения, сообщил в воскресенье директор национального центра... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T20:57
2022-01-02T20:57
2022-01-02T20:57
в мире
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765710772_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_076a066811a8a76e8a4c6201fa8f8e7e.jpg
МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Более тысячи предложений поступило к проекту новой конституции Белоруссии в рамках всенародного обсуждения, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский."Достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений. Больше всего электронных писем. Все-таки видно, что наши люди работают с интернетом", - сказал Мательский в интервью в программе "Неделя" на СТВ.По его словам, 98% предложений направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта."Люди высказывают какое-то свое видение по каким-то отдельным позициям. Ведь наша задача – учесть предложения каждого. Ну, например, гражданин написал нам мнение, что не нужно в конституции закрепление нормы о том, что развивается атомная энергетика, что мы развиваем мирный атом, хотя подавляющее большинство людей пишут, что это хорошо", - отметил Мательский.Конкретных сроков всенародного обсуждения проекта новой конституции пока нет, оно будет продолжаться, пока будет активность от граждан, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский.
https://ria.ru/20211227/mezhevich-1765710625.html
https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765734584.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765710772_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_b651232ccf454de28555fb8eb9a5cbf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск
Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Более тысячи предложений поступило от граждан к проекту новой конституции Белоруссии
МИНСК, 2 янв - РИА Новости.
Более тысячи предложений поступило к проекту новой конституции Белоруссии
в рамках всенародного обсуждения, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский.
"Достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений. Больше всего электронных писем. Все-таки видно, что наши люди работают с интернетом", - сказал Мательский в интервью в программе "Неделя" на СТВ
.
По его словам, 98% предложений направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта.
"Люди высказывают какое-то свое видение по каким-то отдельным позициям. Ведь наша задача – учесть предложения каждого. Ну, например, гражданин написал нам мнение, что не нужно в конституции закрепление нормы о том, что развивается атомная энергетика, что мы развиваем мирный атом, хотя подавляющее большинство людей пишут, что это хорошо", - отметил Мательский.
Конкретных сроков всенародного обсуждения проекта новой конституции пока нет, оно будет продолжаться, пока будет активность от граждан, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский.