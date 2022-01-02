https://ria.ru/20220102/konstitutsiya-1766443793.html

Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции

Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции - РИА Новости, 02.01.2022

Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции

Более тысячи предложений поступило к проекту новой конституции Белоруссии в рамках всенародного обсуждения, сообщил в воскресенье директор национального центра... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T20:57

2022-01-02T20:57

2022-01-02T20:57

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МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Более тысячи предложений поступило к проекту новой конституции Белоруссии в рамках всенародного обсуждения, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский."Достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений. Больше всего электронных писем. Все-таки видно, что наши люди работают с интернетом", - сказал Мательский в интервью в программе "Неделя" на СТВ.По его словам, 98% предложений направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта."Люди высказывают какое-то свое видение по каким-то отдельным позициям. Ведь наша задача – учесть предложения каждого. Ну, например, гражданин написал нам мнение, что не нужно в конституции закрепление нормы о том, что развивается атомная энергетика, что мы развиваем мирный атом, хотя подавляющее большинство людей пишут, что это хорошо", - отметил Мательский.Конкретных сроков всенародного обсуждения проекта новой конституции пока нет, оно будет продолжаться, пока будет активность от граждан, сообщил в воскресенье директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский.

https://ria.ru/20211227/mezhevich-1765710625.html

https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765734584.html

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в мире, белоруссия, минск