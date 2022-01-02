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Китайцы пообещали не дать США захватить мир
Китайцы уверены, что они вместе с россиянами не дадут США захватить мир - РИА Новости, 02.01.2022
Китайцы пообещали не дать США захватить мир
Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили высокую оценку, которую министр иностранных дел Ван И дал отношениям с Россией. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T14:33
2022-01-02T17:02
в мире
сша
китай
москва
нато
ван и (политик)
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили высокую оценку, которую министр иностранных дел Ван И дал отношениям с Россией."Пока Китай и Россия крепко жмут друг другу руки, США не смогут захватить мир!" — написал один из пользователей."Разве НАТО не зарвалась? На этот раз это уже не отголоски грома, а настоящий шторм", — добавил другой.По мнению китайских читателей, у Вашингтона не получится извлечь никаких выгод от противостояния с Москвой и Пекином."Связь между Китаем и Россией очень сильна, будь то политическая, экономическая, военная или дипломатическая", — отметил один из пользователей.Читатели перечислили наиболее успешные сферы сотрудничества двух стран: сельское хозяйство, военную промышленность и энергетику.В интервью агентству Синьхуа Ван И отметил кооперацию между Москвой и Пекином, подчеркнув ее глобальный характер, и поставил ее в противовес действиям США на международной арене.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211224/putin-1765361600.html
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в мире, сша, китай, москва, нато, ван и (политик), россия
14:33 02.01.2022 (обновлено: 17:02 02.01.2022)
 
Китайцы уверены, что они вместе с россиянами не дадут США захватить мир

Читатели "Гуаньча": США не смогут захватить мир, пока Россия и Китай вместе

© REUTERS / Sputnik/Ramil SitdikovПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Sputnik/Ramil Sitdikov
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили высокую оценку, которую министр иностранных дел Ван И дал отношениям с Россией.
"Пока Китай и Россия крепко жмут друг другу руки, США не смогут захватить мир!" — написал один из пользователей.
"Разве НАТО не зарвалась? На этот раз это уже не отголоски грома, а настоящий шторм", — добавил другой.
По мнению китайских читателей, у Вашингтона не получится извлечь никаких выгод от противостояния с Москвой и Пекином.
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"Связь между Китаем и Россией очень сильна, будь то политическая, экономическая, военная или дипломатическая", — отметил один из пользователей.
Читатели перечислили наиболее успешные сферы сотрудничества двух стран: сельское хозяйство, военную промышленность и энергетику.
В интервью агентству Синьхуа Ван И отметил кооперацию между Москвой и Пекином, подчеркнув ее глобальный характер, и поставил ее в противовес действиям США на международной арене.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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