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Водопады из кипятка в подъезде дома в Люберцах. Видео
В подъезде жилого дома в Люберцах затопило кипятком 11 этажей - РИА Новости, 02.01.2022
Водопады из кипятка в подъезде дома в Люберцах. Видео
В одном из многоквартирных домов в Люберцах залило кипятком 11 этажей. Видео инцидента публикует RT. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:34
2022-01-02T11:34
2022-01-02T12:35
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В одном из многоквартирных домов в Люберцах залило кипятком 11 этажей. Видео инцидента публикует RT.На кадрах показано, как поток горячей воды льется с этажа на этаж, а все пространство подъезда заполняет водяной пар.По словам очевидцев, в подъезде остановились лифты, а люди боялись выходить из квартир. Позже стало известно, что неполадку быстро устранили коммунальные службы.
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происшествия, люберцы, россия
11:34 02.01.2022 (обновлено: 12:35 02.01.2022)
В подъезде жилого дома в Люберцах затопило кипятком 11 этажей
В подъезде многоквартирного жилого дома в Люберцах затопило кипятком 11 этажей