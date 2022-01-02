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Водопады из кипятка в подъезде дома в Люберцах. Видео

В подъезде жилого дома в Люберцах затопило кипятком 11 этажей - РИА Новости, 02.01.2022

Водопады из кипятка в подъезде дома в Люберцах. Видео

В одном из многоквартирных домов в Люберцах залило кипятком 11 этажей. Видео инцидента публикует RT. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:34

2022-01-02T11:34

2022-01-02T12:35

происшествия

люберцы

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В одном из многоквартирных домов в Люберцах залило кипятком 11 этажей. Видео инцидента публикует RT.На кадрах показано, как поток горячей воды льется с этажа на этаж, а все пространство подъезда заполняет водяной пар.По словам очевидцев, в подъезде остановились лифты, а люди боялись выходить из квартир. Позже стало известно, что неполадку быстро устранили коммунальные службы.

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2022

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происшествия, люберцы, россия