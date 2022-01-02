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У Украины появился неожиданный союзник в Европе
В Ирландии разгорелся скандал из-за "недостаточной критики" Путина - РИА Новости, 02.01.2022
У Украины появился неожиданный союзник в Европе
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин обрушился с критикой на оппозиционную партию "Шинн Фейн" и ее председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:14
2022-01-02T19:37
в мире
украина
ирландия
владимир путин
нато
европейский совет
шинн фейн
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин обрушился с критикой на оппозиционную партию "Шинн Фейн" и ее председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина."Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной", — процитировало издание The Irish Times слова Мартина.Премьер назвал необычным тот факт, что члены "Шинн Фейн" за последние несколько лет "никогда не критиковали Россию". По его мнению, партия "в глубине души выступает против Европейского Союза".Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле считают, что такие выпады — лишь предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.
https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html
https://ria.ru/20211108/klimat-1758055363.html
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в мире, украина, ирландия, владимир путин, нато, европейский совет, шинн фейн, россия
17:14 02.01.2022 (обновлено: 19:37 02.01.2022)
 
В Ирландии разгорелся скандал из-за "недостаточной критики" Путина

Премьер-министр Ирландии Мартин обвинил оппозицию в отсутствии критики в адрес России

© AFP 2021 / Julien BehalПремьер-министр Ирландии Михол Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Julien Behal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин обрушился с критикой на оппозиционную партию "Шинн Фейн" и ее председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.
"Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной", — процитировало издание The Irish Times слова Мартина.
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Премьер назвал необычным тот факт, что члены "Шинн Фейн" за последние несколько лет "никогда не критиковали Россию". По его мнению, партия "в глубине души выступает против Европейского Союза".
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле считают, что такие выпады — лишь предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.
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