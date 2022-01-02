https://ria.ru/20220102/ikra-1766395639.html
Как понять, что вы отравились икрой
Как понять, что вы отравились икрой - РИА Новости, 02.01.2022
Как понять, что вы отравились икрой
Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:08
2022-01-02T02:08
2022-01-02T02:08
общество
здоровье - общество
красная икра
марат зиннатуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765330670_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb88ac187f3808a1944a535f7f3fd3b3.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.В преддверии Нового года в продаже появляется значительно больше красной икры, чем обычно. Многие россияне считают праздничное меню неполным без этого деликатеса и спешат запастись им, чтобы угоститься во время застолья. Но икра – скоропортящийся продукт, который должен изготавливаться и храниться с точным соблюдением санитарных норм. Поэтому не стоит покупать его с рук или на уличных прилавках, предупреждают специалисты. Зиннатуллин перечислил признаки отравления некачественной красной икрой.Освобождение от токсинов сопровождается быстрой потерей жидкости и может обернуться обезвоживанием организма. В этом случае человек рискует оказаться в больнице, даже в отделении реанимации, предупредил врач-гастроэнтеролог."В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий", – объяснил Зиннатуллин.По его словам, симптомы отравления могут появиться в течение нескольких часов после употребления испорченной икры. В этом случае действовать следует быстро, чтобы предотвратить негативное воздействие токсинов на организм."На первых порах, пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту. Нужно постараться провести как можно больше таких процедур, чтобы меньшее количество вредных веществ осталось в организме. Если у вас дома есть какие-то сорбенты, в обязательном порядке нужно их употреблять", – рассказал Марат Зиннатуллин в интервью радио Sputnik.Признаки отравления обычно проходят за два-три дня. Если состояние человека за это время не улучшится, то ему необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно в случае повышения температуры и появления таких симптомов, как слабость, вялость, добавил гастроэнтеролог.
https://ria.ru/20211229/ikra-1766035555.html
https://ria.ru/20211216/ikra-1763992158.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765330670_139:0:1270:848_1920x0_80_0_0_294d6cf34588b1fc1d5080a969b99730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, красная икра, марат зиннатуллин
Как понять, что вы отравились икрой
Врач Зиннатуллин сообщил, что на отравление икрой указывают тошнота и боли в животе
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин
.
В преддверии Нового года в продаже появляется значительно больше красной икры, чем обычно. Многие россияне считают праздничное меню неполным без этого деликатеса и спешат запастись им, чтобы угоститься во время застолья. Но икра – скоропортящийся продукт, который должен изготавливаться и храниться с точным соблюдением санитарных норм. Поэтому не стоит покупать его с рук или на уличных прилавках, предупреждают специалисты. Зиннатуллин перечислил признаки отравления некачественной красной икрой.
"Когда возникает отравление любым продуктом, в том числе красной икрой, симптомы следующие: в легких случаях бывает тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. В более серьезной ситуации наступают рвота и диарея. Эти симптомы связаны с тем, что организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта", – отметил он.
Освобождение от токсинов сопровождается быстрой потерей жидкости и может обернуться обезвоживанием организма. В этом случае человек рискует оказаться в больнице, даже в отделении реанимации, предупредил врач-гастроэнтеролог.
"В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий", – объяснил Зиннатуллин.
По его словам, симптомы отравления могут появиться в течение нескольких часов после употребления испорченной икры. В этом случае действовать следует быстро, чтобы предотвратить негативное воздействие токсинов на организм.
"На первых порах, пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту. Нужно постараться провести как можно больше таких процедур, чтобы меньшее количество вредных веществ осталось в организме. Если у вас дома есть какие-то сорбенты, в обязательном порядке нужно их употреблять", – рассказал Марат Зиннатуллин в интервью радио Sputnik
.
Признаки отравления обычно проходят за два-три дня. Если состояние человека за это время не улучшится, то ему необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно в случае повышения температуры и появления таких симптомов, как слабость, вялость, добавил гастроэнтеролог.