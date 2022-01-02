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Как понять, что вы отравились икрой
Как понять, что вы отравились икрой - РИА Новости, 02.01.2022
Как понять, что вы отравились икрой
Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:08
2022-01-02T02:08
общество
здоровье - общество
красная икра
марат зиннатуллин
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.В преддверии Нового года в продаже появляется значительно больше красной икры, чем обычно. Многие россияне считают праздничное меню неполным без этого деликатеса и спешат запастись им, чтобы угоститься во время застолья. Но икра – скоропортящийся продукт, который должен изготавливаться и храниться с точным соблюдением санитарных норм. Поэтому не стоит покупать его с рук или на уличных прилавках, предупреждают специалисты. Зиннатуллин перечислил признаки отравления некачественной красной икрой.Освобождение от токсинов сопровождается быстрой потерей жидкости и может обернуться обезвоживанием организма. В этом случае человек рискует оказаться в больнице, даже в отделении реанимации, предупредил врач-гастроэнтеролог."В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий", – объяснил Зиннатуллин.По его словам, симптомы отравления могут появиться в течение нескольких часов после употребления испорченной икры. В этом случае действовать следует быстро, чтобы предотвратить негативное воздействие токсинов на организм."На первых порах, пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту. Нужно постараться провести как можно больше таких процедур, чтобы меньшее количество вредных веществ осталось в организме. Если у вас дома есть какие-то сорбенты, в обязательном порядке нужно их употреблять", – рассказал Марат Зиннатуллин в интервью радио Sputnik.Признаки отравления обычно проходят за два-три дня. Если состояние человека за это время не улучшится, то ему необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно в случае повышения температуры и появления таких симптомов, как слабость, вялость, добавил гастроэнтеролог.
https://ria.ru/20211229/ikra-1766035555.html
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общество, здоровье - общество, красная икра, марат зиннатуллин
02:08 02.01.2022
 
Как понять, что вы отравились икрой

Врач Зиннатуллин сообщил, что на отравление икрой указывают тошнота и боли в животе

© Pixabay / marinamarusya13 Бутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Pixabay / marinamarusya13
Бутерброды с красной икрой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Какие симптомы появляются при отравлении красной икрой и как в домашних условиях помочь организму справиться с интоксикацией, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.
В преддверии Нового года в продаже появляется значительно больше красной икры, чем обычно. Многие россияне считают праздничное меню неполным без этого деликатеса и спешат запастись им, чтобы угоститься во время застолья. Но икра – скоропортящийся продукт, который должен изготавливаться и храниться с точным соблюдением санитарных норм. Поэтому не стоит покупать его с рук или на уличных прилавках, предупреждают специалисты. Зиннатуллин перечислил признаки отравления некачественной красной икрой.
"Когда возникает отравление любым продуктом, в том числе красной икрой, симптомы следующие: в легких случаях бывает тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. В более серьезной ситуации наступают рвота и диарея. Эти симптомы связаны с тем, что организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта", – отметил он.
Освобождение от токсинов сопровождается быстрой потерей жидкости и может обернуться обезвоживанием организма. В этом случае человек рискует оказаться в больнице, даже в отделении реанимации, предупредил врач-гастроэнтеролог.
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"В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий", – объяснил Зиннатуллин.
По его словам, симптомы отравления могут появиться в течение нескольких часов после употребления испорченной икры. В этом случае действовать следует быстро, чтобы предотвратить негативное воздействие токсинов на организм.
"На первых порах, пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту. Нужно постараться провести как можно больше таких процедур, чтобы меньшее количество вредных веществ осталось в организме. Если у вас дома есть какие-то сорбенты, в обязательном порядке нужно их употреблять", – рассказал Марат Зиннатуллин в интервью радио Sputnik.
Признаки отравления обычно проходят за два-три дня. Если состояние человека за это время не улучшится, то ему необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно в случае повышения температуры и появления таких симптомов, как слабость, вялость, добавил гастроэнтеролог.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоКрасная икраМарат Зиннатуллин
 
 
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