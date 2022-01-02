В Германии заговорили о санкциях против "Северного потока — 2" из-за Украины

15:13 02.01.2022 (обновлено: 17:11 02.01.2022)
Депутат бундестага допустил введение санкций против "Северного потока — 2"
Депутат бундестага от зеленых Нурипур не исключил санкции против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
"Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда "Северный поток — 2" стоит поставить под вопрос", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.
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При этом Нурипур отметил, что проект уже готов, Германия будет придерживаться закона.
"Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает", — заключил он.
"Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.
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Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
В последнее время западные политики и СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит нападение на Украину. В Кремле считают, что такие выпады нужны только как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, не использует экспорт газа в качестве оружия, а "Северный поток — 2" — это исключительно коммерческий проект, который выгоден Европе.