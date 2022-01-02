https://ria.ru/20220102/germaniya-1766422858.html

В Германии заговорили о санкциях против "Северного потока — 2" из-за Украины

Депутат бундестага допустил введение санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.01.2022

В Германии заговорили о санкциях против "Северного потока — 2" из-за Украины

Депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал обсудить санкции против "Северного потока — 2" на случай "вторжения" России на Украину. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:13

2022-01-02T15:13

2022-01-02T17:11

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал обсудить санкции против "Северного потока — 2" на случай "вторжения" России на Украину."Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда "Северный поток — 2" стоит поставить под вопрос", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.При этом Нурипур отметил, что проект уже готов, Германия будет придерживаться закона."Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает", — заключил он."Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.В последнее время западные политики и СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит нападение на Украину. В Кремле считают, что такие выпады нужны только как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, не использует экспорт газа в качестве оружия, а "Северный поток — 2" — это исключительно коммерческий проект, который выгоден Европе.

https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html

https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html

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в мире, украина, германия, северный поток — 2, россия