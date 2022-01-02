https://ria.ru/20220102/germaniya-1766407973.html

Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии

Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии - РИА Новости, 02.01.2022

Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии

Москва отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:04

2022-01-02T10:04

2022-01-02T11:44

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БЕРЛИН, 2 янв — РИА Новости. Москва отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA."С российской стороны непременно последует реакция" — так он ответил на вопрос о том, могут ли быть последствия для немецких СМИ в России.При этом дипломат не уточнил, какими именно могут быть меры."Я не дельфийский оракул, но существуют различные варианты. В России много немецких журналистов", — добавил Нечаев.По его словам, в России есть условия для комфортной работы иностранных журналистов. "Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать", — отметил посол.Отвечая на вопрос, могут ли ответные шаги затронуть работу Deutsche Welle, Нечаев заявил, что здесь "нет автоматизма". "Я бы не стал предвосхищать события. Все еще надеюсь, что на RT в Германии более не будут оказывать давления", — заключил он.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, RT DE якобы запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии, из-за чего началось расследование.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, со своей стороны, не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.В августе Люксембург официально отказал RT DE в лицензии на вещание, сославшись при этом на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом телеканал занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обойдя, в частности, Deutsche Welle.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/rt-1765851824.html

https://ria.ru/20211224/germaniya-1765392892.html

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в мире, берлин (город), москва, маргарита симоньян, youtube, сергей лавров, сергей нечаев (дипломат), россия