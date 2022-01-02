https://ria.ru/20220102/germaniya-1766407973.html
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии - РИА Новости, 02.01.2022
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии
Москва отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:04
2022-01-02T10:04
2022-01-02T11:44
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БЕРЛИН, 2 янв — РИА Новости. Москва отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA."С российской стороны непременно последует реакция" — так он ответил на вопрос о том, могут ли быть последствия для немецких СМИ в России.При этом дипломат не уточнил, какими именно могут быть меры."Я не дельфийский оракул, но существуют различные варианты. В России много немецких журналистов", — добавил Нечаев.По его словам, в России есть условия для комфортной работы иностранных журналистов. "Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать", — отметил посол.Отвечая на вопрос, могут ли ответные шаги затронуть работу Deutsche Welle, Нечаев заявил, что здесь "нет автоматизма". "Я бы не стал предвосхищать события. Все еще надеюсь, что на RT в Германии более не будут оказывать давления", — заключил он.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, RT DE якобы запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии, из-за чего началось расследование.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, со своей стороны, не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.В августе Люксембург официально отказал RT DE в лицензии на вещание, сославшись при этом на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом телеканал занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обойдя, в частности, Deutsche Welle.
https://radiosputnik.ria.ru/20211228/rt-1765851824.html
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в мире, берлин (город), москва, маргарита симоньян, youtube, сергей лавров, сергей нечаев (дипломат), россия
10:04 02.01.2022 (обновлено: 11:44 02.01.2022)
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии
Посол в Берлине Нечаев: Россия отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
БЕРЛИН, 2 янв — РИА Новости.
Москва отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии
, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев
в интервью агентству DPA
.
"С российской стороны непременно последует реакция" — так он ответил на вопрос о том, могут ли быть последствия для немецких СМИ в России.
При этом дипломат не уточнил, какими именно могут быть меры.
"Я не дельфийский оракул, но существуют различные варианты. В России много немецких журналистов", — добавил Нечаев.
По его словам, в России есть условия для комфортной работы иностранных журналистов. "Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать", — отметил посол.
Отвечая на вопрос, могут ли ответные шаги затронуть работу Deutsche Welle, Нечаев заявил, что здесь "нет автоматизма".
"Я бы не стал предвосхищать события. Все еще надеюсь, что на RT в Германии более не будут оказывать давления", — заключил он.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, RT DE якобы запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии, из-за чего началось расследование.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
отмечала, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров
, со своей стороны, не исключил, что Россия
вынуждена будет ответить.
В августе Люксембург
официально отказал RT DE в лицензии на вещание, сославшись при этом на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом телеканал занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обойдя, в частности, Deutsche Welle.