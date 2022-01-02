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"Газпром" поставил на российский рынок максимум газа с 2013 года
"Газпром" поставил на российский рынок максимум газа с 2013 года - РИА Новости, 02.01.2022
"Газпром" поставил на российский рынок максимум газа с 2013 года
"Газпром" в 2021 году поставил на внутренний рынок России 257,8 миллиарда кубометров газа, максимум с 2013 года, сообщил глава компании Алексей Миллер, подводя... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:30
2022-01-02T15:45
экономика
газпром
алексей миллер
telegram (приложение)
россия
владимир путин
жкх
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" в 2021 году поставил на внутренний рынок России 257,8 миллиарда кубометров газа, максимум с 2013 года, сообщил глава компании Алексей Миллер, подводя итоги работы прошедшего года."Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 миллиарда кубических метров газа", - приведены слова Миллера в Telegram-канале компании.Также глава "Газпрома" отметил, что компания перевыполнила планы по реализации в 2021 году главного социального проекта — развития газификации российских регионов: построила около 2,7 тысяч километров газопроводов. Так, возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пункта по всей стране.Масштабная газификация в России продолжается: планы-графики синхронизации работ на 2022 год между "Газпромом" и субъектами России подписаны, сообщил Миллер.Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ.В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
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экономика, газпром, алексей миллер, telegram (приложение), россия, владимир путин, жкх
15:30 02.01.2022 (обновлено: 15:45 02.01.2022)
 
"Газпром" поставил на российский рынок максимум газа с 2013 года

"Газпром" в 2021 году поставил на российский рынок 257,8 миллиарда кубометров газа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром"
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" в 2021 году поставил на внутренний рынок России 257,8 миллиарда кубометров газа, максимум с 2013 года, сообщил глава компании Алексей Миллер, подводя итоги работы прошедшего года.
"Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 миллиарда кубических метров газа", - приведены слова Миллера в Telegram-канале компании.
Также глава "Газпрома" отметил, что компания перевыполнила планы по реализации в 2021 году главного социального проекта — развития газификации российских регионов: построила около 2,7 тысяч километров газопроводов. Так, возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пункта по всей стране.
Масштабная газификация в России продолжается: планы-графики синхронизации работ на 2022 год между "Газпромом" и субъектами России подписаны, сообщил Миллер.
Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
 
ЭкономикаГазпромАлексей МиллерTelegram (приложение)РоссияВладимир ПутинЖКХ
 
 
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