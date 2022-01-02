https://ria.ru/20220102/gazprom-1766423742.html

"Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году

"Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году - РИА Новости, 02.01.2022

"Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году

"Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиардов кубометров, до 185,1 миллиардов кубометров, что стало четвертым результатом РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:21

2022-01-02T15:21

2022-01-02T15:21

экономика

италия

европа

китай

газпром

алексей миллер

северный поток

telegram (приложение)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиардов кубометров, до 185,1 миллиардов кубометров, что стало четвертым результатом в истории компании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 миллиарда кубометров газа – на 5,8 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран", - сказал Миллер, слова которого приведены в официальном Telegram-канале компании.По его словам, самый большой прирост показателя обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)."Растет экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в КНР. На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа", - также отметил Миллер.Глава "Газпрома" подчеркнул, что значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток"."Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод – "Северный поток – 2", с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год", - напомнил Миллер.

https://ria.ru/20220102/gaz-1766422443.html

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экономика, италия, европа, китай, газпром, алексей миллер, северный поток, telegram (приложение), турецкий поток, цены на нефть