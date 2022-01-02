https://ria.ru/20220102/gazoviki-1766433719.html

Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме - РИА Новости, 02.01.2022

Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме

В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:40

2022-01-02T17:40

2022-01-02T17:40

общество

москва

новый год

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."В праздники столичные газовики, как и все городские службы, работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.Более того, столичные газовики дали пять советов, чтобы новогодние выходные были безопасными.Также уточняется, что нужно следить за чистотой плиты, но мыть плиту не раньше, чем через час после готовки, использовать предварительно отжатую губку и не пользоваться абразивными чистящими средствами."Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте плиту без специалистов", - также приводятся рекомендации газовщиков в сообщении.

https://ria.ru/20211230/vzryv-1766208668.html

https://ria.ru/20211123/gazifikatsiya-1760422843.html

москва

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общество, москва, новый год, городское хозяйство москвы