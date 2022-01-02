Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме
Городские службы Москвы, в том числе газовики, работают в усиленном режиме в праздники
Проверка газового оборудования в жилых домах
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"В праздники столичные газовики, как и все городские службы, работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
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Более того, столичные газовики дали пять советов, чтобы новогодние выходные были безопасными.
"Используйте газовую плиту только по назначению; проветривайте помещение, когда готовите - открывайте форточку хотя бы на 10-15 минут; пользуйтесь только плитами с автоматической системой "газ-контроль" - благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке; готовьте в подходящей для вашей газовой плиты посуде. Рекомендованный объем утвари можно найти в паспорте плиты", - говорится в материале.
Также уточняется, что нужно следить за чистотой плиты, но мыть плиту не раньше, чем через час после готовки, использовать предварительно отжатую губку и не пользоваться абразивными чистящими средствами.
"Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте плиту без специалистов", - также приводятся рекомендации газовщиков в сообщении.
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