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Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме - РИА Новости, 02.01.2022
Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме
В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:40
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москва
новый год
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."В праздники столичные газовики, как и все городские службы, работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.Более того, столичные газовики дали пять советов, чтобы новогодние выходные были безопасными.Также уточняется, что нужно следить за чистотой плиты, но мыть плиту не раньше, чем через час после готовки, использовать предварительно отжатую губку и не пользоваться абразивными чистящими средствами."Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте плиту без специалистов", - также приводятся рекомендации газовщиков в сообщении.
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общество, москва, новый год, городское хозяйство москвы
17:40 02.01.2022
 
Городские службы Москвы работают в праздники в усиленном режиме

Городские службы Москвы, в том числе газовики, работают в усиленном режиме в праздники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Проверка газового оборудования в жилых домах
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В праздники газовики, как и все городские службы Москвы, работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"В праздники столичные газовики, как и все городские службы, работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
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Более того, столичные газовики дали пять советов, чтобы новогодние выходные были безопасными.
"Используйте газовую плиту только по назначению; проветривайте помещение, когда готовите - открывайте форточку хотя бы на 10-15 минут; пользуйтесь только плитами с автоматической системой "газ-контроль" - благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке; готовьте в подходящей для вашей газовой плиты посуде. Рекомендованный объем утвари можно найти в паспорте плиты", - говорится в материале.
Также уточняется, что нужно следить за чистотой плиты, но мыть плиту не раньше, чем через час после готовки, использовать предварительно отжатую губку и не пользоваться абразивными чистящими средствами.
"Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте плиту без специалистов", - также приводятся рекомендации газовщиков в сообщении.
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