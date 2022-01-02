https://ria.ru/20220102/futbolist-1766443342.html

На Украине разгорелся скандал из-за новогоднего обращения Путина

Украинского футболиста затравили за пост с новогодним обращением Путина - РИА Новости, 02.01.2022

На Украине разгорелся скандал из-за новогоднего обращения Путина

Украинцы затравили экс-футболиста молодежной сборной Украины и бывшего игрока российского клуба "Амкар" Олега Мищенко, поздравившего россиян с Новым годом. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T20:46

2022-01-02T20:46

2022-01-02T20:46

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владимир путин

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олег мищенко

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинцы затравили экс-футболиста молодежной сборной Украины и бывшего игрока российского клуба "Амкар" Олега Мищенко, поздравившего россиян с Новым годом.Как пишут украинские СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой "С Новым годом, братья!", адресовав его коллегам из России по "Амкару".На данный момент из-за многочисленных жалоб Instagram-страница футболиста закрыта, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях. Украинские журналисты стали оскорблять спортсмена. В частности, новостной сайт Главред назвал поступок Мищенко "позором".Некоторые украинцы также допустили грубые высказывания и угрозы в адрес футболиста, обвинив его в "предательстве". Сам Мищенко на травлю в свой адрес пока не отреагировал.

https://ria.ru/20210830/tsvetov-1747891488.html

https://rsport.ria.ru/20210808/maguchikh-1744890356.html

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в мире, украина, владимир путин, амкар, олег мищенко, россия