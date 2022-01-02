https://ria.ru/20220102/fitoterapiya-1763189718.html

Дошли до травки: лекарства против COVID-19 добывают из растений

Дошли до травки: лекарства против COVID-19 добывают из растений - РИА Новости, 02.01.2022

Дошли до травки: лекарства против COVID-19 добывают из растений

В мире активно изучают воздействие растительных экстрактов на COVID-19. Недавно российские военные ученые сообщили о создании биологически активной добавки... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:08

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В мире активно изучают воздействие растительных экстрактов на COVID-19. Недавно российские военные ученые сообщили о создании биологически активной добавки (БАД), снижающей концентрацию коронавируса у больного в 16 раз. О том, какие природные вещества рассматривают в качестве профилактических и лечебных средств, — в материале РИА Новости.Маленькие помощникиИсследователи 27-го Научного центра Минобороны России разработали биологически активную добавку "КовБАД", способную уже на второй день применения снизить вирусную нагрузку в носоглотке заболевшего вдвое, а на шестой — в 16 раз. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов."КовБАД" включает в себя экстракт аронии (черноплодной рябины), эхинацеи, фукоидан (полисахарид, который содержится в бурых водорослях и организме некоторых иглокожих), гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, усиливающие противовирусную защиту. Препарат уже получил свидетельство о государственной регистрации.В БАДы входят обычно природные иммуномодуляторы, ослабляющие воздействие вируса на организм. В результате болезнь протекает легче.Но есть и такие природные вещества, которые напрямую убивают вирусы, в том числе SARS-CoV-2. Для них не требуются дополнительные испытания на безопасность, потому что они хорошо известны. Но фармацевтические препараты они не заменят."БАДы на ранней стадии инфекции помогают справиться с вирусом. При этом в принципе не может быть каких-то особенных — именно против коронавируса, — объясняет профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. — А вообще, растений, которые содержат вещества, убивающие коронавирус, много. Можно брать их, смешивать в разных комбинациях и регистрировать БАДы. Тут все зависит от пропорций".Природные вещества против COVID-19Эффективность многих биологически активных веществ против коронавируса подтвердили клинические испытания.Больше всего исследований посвящено кверцетину — природному соединению из группы флавоноидов. Он содержится в луке, красном винограде, меде, цитрусовых и других овощах и фруктах. Особенно им богаты зеленый чай и черника. Это вещество обладает антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, препятствует разрушению клеточных мембран свободными радикалами и способно повышать внутриклеточную концентрацию цинка — микрокомпонента, подавляющего репликацию РНК-вируса.Кверцетин проверили в Саудовской Аравии и рекомендовали для профилактики и лечения легких ранних симптомов COVID-19. Примеру саудитов последовали в Италии, Турции, Пакистане и Тунисе.Молекулы флавоноидов нацеливаются на основные вирусные белки и мембранный рецептор ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Исследования показали, что флавоноиды астрагалин и кемпферол связывают два основных фермента вируса 3CLpro и PLpro даже сильнее, чем антивирусный лекарственный препарат ремдесивир. Физетин, изорамнетин и кемпферол блокируют S-белок вируса, а кверцетин и кемпферол также подавляют полимеразу RdRp, необходимую вирусу для репликации РНК.Не меньшие надежды связывают и с артемизинином — биоактивным соединением, содержащемся в полыни однолетней Artemisia annua. Им уже лечат малярию и некоторые вирусные инфекции. Его безопасность для людей доказана.Растительные препаратыСредства против COVID-19 ищут и среди давно зарегистрированных препаратов растительного происхождения.В феврале 2021-го британские ученые из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета установили, что от SARS-CoV-2 эффективен тапсигаргин из экстракта зонтичного растения Thapsia gargantea.Этот препарат применяли против трех основных типов респираторных инфекций человека: группы "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального (RSV) и гриппа A. Лабораторные исследования на клеточных культурах и животных продемонстрировали, что тапсигаргин полезен при профилактике и лечении. Он предотвращает репликацию SARS-CoV-2 в клетках как минимум на двое суток даже после однократного приема.В новой работе сделали вывод, что тапсигаргин не менее эффективен против альфа-, бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Кроме того, утверждают авторы, его можно применять как комплексный препарат одновременно против нескольких инфекций, таких как грипп, COVID-19 и RSV. Причем для полного уничтожения вируса иногда достаточно очень небольших доз.Биологи из Мичиганского университета, выполнив скрининг на клеточных культурах 1400 лекарств и пищевых добавок, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, выявили 17 потенциально эффективных соединений, среди которых и известная пищевая добавка лактоферрин — белок, получаемый из коровьего молока."Лактоферрин подавляет распространение SARS-CoV-2 во всех клеточных моделях несколькими путями. Он не дает прикрепиться вирусу к гепарансульфату (молекулы которого находятся внутри клетки) и усиливает выработку интерферонов", — указывают авторы исследования.Препарат как лекарство от COVID-19 проходит клинические исследования в Египте и Италии.Овощи, фрукты и прочие продуктыНедавно немецкие ученые выяснили, что сок граната, черноплодной рябины и зеленый чай помогают при гриппе и SARS-CoV-2. Растительные полифенолы, в том числе флавоноиды, содержащиеся в этих напитках, подавляют коронавирус, но только на начальной стадии, когда инфекция еще находится в носоглотке. Для профилактики рекомендуют полоскать рот и горло этими соками и чаем.Итальянские ученые продемонстрировали, что содержащиеся в экстракте кожуры граната биологически активные вещества, прежде всего полифенолы пуникалагин и теафлавин, ослабляют взаимодействие между S-белком коронавируса и рецептором клеток ACE2, а также подавляют активность основной протеазы SARS-CoV-2 — 3CLpro, которая необходима вирусу для репликации и выживания в организме. Это подтвердили биологи из Боснии и Герцеговины и Сербии.Мешают размножаться вирусу куркумин из корня куркумы и катехины, в больших количествах присутствующие в зеленом и белом чае, черном шоколаде, многих фруктах и ягодах. А также кемпферол (содержащийся в плодах шиповника, тмине, укропе, лакрице, фасоли и чае), нарингенин (полифенол, которым богаты цитрусовые и помидоры), дигидрокверцетин (биофлавоноид из экстракта лиственницы сибирской).Национальные институты здравоохранения США (NIH) в официальном бюллетене, посвященном биологически активным добавкам, упоминают как потенциально эффективные растения против коронавируса андрографис, эхинацею, бузину и женьшень.Андрографис метельчатый (Andrographis paniculata) — это трава, растущая в субтропиках Юго-Восточной Азии. Используется в традиционной аюрведической, китайской и тайской медицине при простуде, гриппе и других инфекциях дыхательных путей. Есть исследования, подтверждающие потенциальную эффективность против SARS-CoV-2. Клинические испытания были в Таиланде и Грузии.Эхинацея — многолетнее цветочное растение, похожее на ромашку, только с цветными лепестками. Встречается оно в Северной Америке и Европе. Его экстракт довольно часто присутствует в пищевых добавках, хотя действующие вещества до конца не определены. Обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, стимулирует естественные клетки-киллеры, не позволяет вирусу связаться с клетками-хозяевами, а также ослабляет воспаление за счет ингибирования воспалительных цитокинов. Согласно предварительному анализу, препарат на основе эхинацеи инактивирует SARS-CoV-2. Клинические испытания организовали в Испании, Иране и Болгарии."Бузина может действовать как антиоксидант, уменьшать воспаление и бороться с вирусами", — говорится в бюллетене NIH. Ягоды бузины содержат множество биологически активных веществ, в том числе антоцианы, флавонолы и фенольные кислоты.Доклинические испытания на животных показали, что эти растения помогают предотвратить инфекции верхних дыхательных путей, препятствуя связыванию вирусов с клетками и стимулируя иммунную систему. Однако как все это будет действовать на больных COVID-19, неизвестно.Традиционная медицинаЖеньшень — одно из немногих растений традиционной восточной медицины, которое хорошо известно в западном мире. В Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, с самого начала пандемии делают ставку на фитотерапию. Национальная комиссия здравоохранения Китая разрешила использовать для пациентов с COVID-19 народные препараты на растительной основе в сочетании с западной медициной и выпустила несколько рекомендаций по лечению травами.Статья, подготовленная учеными из Китая, Бангладеш, Малайзии и США, подтверждает эффективность традиционных китайских и аюрведических препаратов против коронавируса. Некоторые из них, такие как "Кан-Янг", знают и в России.Но все это только маленькие помощники."Сейчас БАДы регистрируют во многих странах. В КНР это знаменитые китайские травяные смеси, которым уже тысячи лет. Их испытали от коронавируса, и они тоже работают, то есть в плюс идут. Но никто не говорит, что они спасают от COVID-19", — подчеркивает профессор Баранова."Нет исследований, доказывающих, что какие-либо пищевые добавки способны предотвратить COVID-19 или заметно облегчить болезнь", — признают на сайте NIH.Согласны с американскими специалистами и их коллеги из Роспотребнадзора: "К сожалению, биологически активные добавки от коронавируса не защитят".Эксперты Роспотребнадзора не советуют доверять рекламе БАДов, помогающих против инфекции. Это вводит потребителя в заблуждение.

https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

https://ria.ru/20210106/fitoterapiya-1588055852.html

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

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питание, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, биология, nih, коронавирус covid-19